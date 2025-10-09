Son Mühür - A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu kapsamında deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak. 11 Ekim 2025 Cumartesi günü Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu’nda oynanacak mücadele, TSİ 21.45’te başlayacak.

Bulgaristan-Türkiye karşılaşmasının hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, maçı Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Luis Godinho yönetecek. Godinho’ya yardımcı hakemlikte Rui Teixeira ve Pedro Almeida eşlik edecek. Dördüncü hakem olarak Miguel Nogueira görev yapacak, VAR uygulamasında André Narciso, AVAR pozisyonunda ise Helder Malheiro yer alacak.