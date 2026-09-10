Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi macerasına kendi taraftarı önünde İtalyan devi Roma ile yapacağı karşılaşmayla başlıyor. Süper Lig'de Beşiktaş karşısında aldığı derbi mağlubiyetini Avrupa'da unutturmak isteyen sarı-lacivertliler, aylar süren zorlu elemelerin ardından Şampiyonlar Ligi arenasına geri dönmenin heyecanını yaşıyor. Taraftarların gözü kulağı ise Chobani Stadı'nda oynanacak olan bu dev açılış mücadelesinin saatinde ve yayın kanalında.

FENERBAHÇE - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Roma arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta karşılaşması, 10 Eylül 2026 Perşembe (bugün) oynanacak. Chobani Stadı'nın ev sahipliği yapacağı kritik mücadele saat 19.45'te başlayacak. Futbolseverler bu dev karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

FENERBAHÇE - ROMA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Sporseverlerin devler ligi heyecanıyla ilgili en çok merak ettiği konuların başında yayın ücreti geliyor. Güncel yayın programı bilgilerine göre; saat 19.45'te başlayacak olan Fenerbahçe - Roma mücadelesi, TRT 1 ekranları üzerinden tüm vatandaşlar tarafından şifresiz ve ücretsiz olarak izlenebilecek.

SARI-LACİVERTLİLERİN 18 YILLIK ŞAMPİYONLAR LİGİ HASRETİ BİTTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan itibaren katılan Fenerbahçe, grup aşamasına gelene kadar zorlu bir maratonu geride bıraktı. Sarı-lacivertli temsilcimiz sırasıyla Gornik Zabrze, Sturm Graz ve son olarak Olimpik Lyon'u elemeyi başararak lig aşamasına adını yazdırdı. Bu büyük başarıyla birlikte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki 18 yıllık hasreti de resmen sona ermiş oldu. Temsilcimiz, uzun bir aradan sonra taraftarının önünde Roma'yı devirerek Avrupa'ya galibiyetle başlamayı hedefliyor.