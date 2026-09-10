Son Mühür/Hüseyin Demir Manisa’nın Turgutlu İlçesi’ni Süper Amatör Lig’de temsil eden Turgutluspor’un yeni teknik direktörü Zeynep Mestan oldu. Kulüp tarihinde ilk, alt liglerde ise ilk kadın başantrenör olan Mestan, tarihe geçti. Ülke gündeminde yer alan 22 yaşındaki genç antrenör, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İzmirli Zeynep Mestan, Son Mühür’e konuştu. Gazetemize özel açıklamalarda bulunan genç antrenör; hedeflerini, oyun sistemini anlattı. Sosyal medyada eleştirilere ve hakaretlere maruz kalan Mestan, en güzel cevabı sahada vereceğini belirtirken spordaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair önemli mesajlar iletti.

“Turgutluspor eski günlerine dönecek”

Turgutlu’nun eski günlerine döneceğini, doğru yapılanma ile başarılı olacaklarını belirten Turgutluspor’un teknik direktörü Zeynep Mestan, “Bu görev bana teklif edildiğinde çok heyecanlandım… Başkanıma ve yönetime buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Bu görevin altından kalkabileceğimi düşünüyorum. Yönetimsel olarak doğru yapılanma ve doğru yönetimle, doğru kadroyla, altyapı ve tesisler ile başarılı olacağımıza inanıyorum. Turgutluspor’u özlediği eski ve şaşalı günlerine geri döndüreceğiz” diye konuştu.

“Spor ve eğitim bir arada”

Spor ve eğimi kariyerini bir arada yürüttüğünü söyleyen Turgutluspor’un teknik direktörü Zeynep Mestan, “Üniversite tercih döneminde Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini yazdım. Her zaman Ege’de okumak istiyordum. Ege’yi kazandığımda ilk önceliğim hemen okulu bitirerek antrenörlüğe adım atmaktı. Futbol hayatım İzmir takımlarında geçti. Eğitim ve spor kariyerimi birlikte yürüttüm. Hitap Spor ile 3.Lig’de şampiyonluk yaşadım. Antrenörlüğe yönelme nedenim; futbolun teknik ve taktik kısmı çok ilgimi çekiyordu. Yıllardır bunun üzerine çalışmalar yapıyorum. 10 senedir futbolun içerisindeyim” şeklinde konuştu.

“Yüksek tempolu futbol”

Kendi oyun felsefesinde yüksek tempolu ve bol aksiyonlu oyun olduğunu vurgulayan genç teknik direktör Mestan, “Örnek aldığım teknik direktörler arasında Sergen Yalçın yer alıyor. Turgutluspor’un çok büyük bir taraftar grubu var. 2026-2027 sezonunda Turgutluspor ile bol gollü, hücuma yönelik, aksiyonlu futbol oynatmak istiyoruz. Takımımıza dahil olacak oyuncular doğrultusunda doğru planlamayla sahaya çıkacağız. Teknik ekibimizle kararı vereceğiz. Taraftarımız maça geldiğinde mutlu olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Play-off dönemine odaklanacağız”

Amatör liglerde normal sezondan ziyade play-off döneminin önemine değinen antrenör Zeynep Mestan, “Benim son yıllarda gördüğüm kadarıyla; doğru transferlerin yanında bütçe yönetimini iyi planlamak gerekiyor. Bir sezon içerisinde amatörde; play-off öncesi ve sonrası transfer dönemini yaşıyoruz. Bu süreci iyi bir şekilde yönettiğimizde, karşılaştığımız zorluklara karşı hamleler yapabiliriz. Bu tarz liglerde normal sezonda kaçıncı olduğunuzun bir önemi yok. Esas önemli olan play-off döneminde verimli oynamak” dedi.

“5 yıl içerisinde 1.Lig”

Hedeflerinin 5 yıl içerisinde 1.Lig olduğunu söyleyen genç antrenör Zeynep Mestan, “Bizim vizyonumuz ve misyonumuz arasında Turgutlu’yu hak ettiği seviyeye taşımaktır. Takımımız, 2.Lig ve seviyelerinde yer almalıdır. Altyapıya önem veriyoruz. Modern, tecrübeli bir ekip oluşturduk. Altyapıdaki oyuncuları A takıma çıkardığımızda bu işin meyvelerini toplamış olacağız. Turgutlu’nun evlatlarını, buranın çocuklarını A takımda görmek istiyoruz. Olursa milli takıma oyuncu göndererek kulübün kurumsal kimliğe bürünmesini hedefliyoruz. Tesislerimiz, sahalarımız, taraftarlarımız her anlamda yeterli. Potansiyelli bir yapımızla bu kulübü 5 yıl içerisinde 1.Lig’e taşımayı planlıyoruz. Altyapılarda yarışmacı grupları artırarak elit liglerde temsil etmektir” diye konuştu.

“Kadın futbolu hak ettiği değeri görmüyor”

Başantrenör olarak alt liglerde ilk kadın antrenör olan Zeynep Mestan, “Futbolculuk döneminde; erkek futbolunu gözlemlemiş, kadın futbolunu denetimlemiş biri olarak şunu söyleyebilirim; kadınlarda özellikle voleybolda çok gurur verici bir ilerlememiz var. Futbolda kesinlikle hak ettiğimiz değeri görmüyor. Bütçe, reklam, sponsor, iş birliği, yayın geliri olarak kadın futbolu hak ettiği değeri görmüyor. Umarım bende kadınlara cesaret olurum. İlerleyen dönemlerde benim gibi kadın antrenörlerin artmasını temenni ediyorum” dedi.

“Erkek takımlarında barınamazsın dediler”

Sözleriyle ve davranışlarıyla kadınlara ilham olmak istediğini belirten antrenör Zeynep Mestan, “Kadınlara ilham olmak istiyorum. Kesinlikle hiçbir şekilde vazgeçmeyin! Üniversiteyi kazandığımda benim için hiçbir şekilde olmaz dediler. Erkek takımlarında barınamazsın dediler. Kendinizi doğru şekilde geliştirdiğiniz sürece barınabiliyorsunuz. Vazgeçmeyin! Çalışmaya devam edin!” dedi.

“En güzel cevabı sahada vereceğim”

Sosyal medya üzerinden eleştirilere ve hakaretlere maruz kaldığını, en güzel cevabı ise sahada verdiğini söyleyen Zeynep Mestan, “Turgutluspor, çok büyük bir camiadır. Buraya gelmeden büyüklüğünü anlamak çok zor. İlkler her zaman eleştirilir. Başarı geldikçe en çok onlar sevilir. Umarım bizimle yıldızı barışmayan taraftarlar ile galibiyet aldıkça onlarla da barışacağız. En güzel cevabı sahada vereceğiz” diye sözlerini sonlandırdı.