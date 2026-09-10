Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı, Büyük Erkekler Yerel A Ligi’nin ilk maçında Gaziemir Belediyesi’ni 73-58 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Halkapınar Spor Salonunda oynanan müsabakada İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, rahat bir galibiyet kazandı. Okan İnce yönetimindeki İzmir BBSK, geçen yıl şampiyonluk yaşadı. İzmir BBSK, sezonun ikinci haftasında Karşıyaka Yıldızları S.k ile karşılaşacak. Başantrenör Okan İnce ve ekibi bir günlük aranın ardından çalışmalarına Celal Atik Spor Salonunda sürdürecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün maç programı şu şekilde:

2.Hafta: Karşıyaka Yıldızlıları S.K

3:Hafta: İzmir Eba S.K

4.Hafta: Fundamentel Basket

5.Hafta: Mavi Ege

6.Hafta: Karşıyaka Sportif

7.Hafta: Yıldız Efe S.k

8.Hafta: All Star Basketbol

9.Hafta: Demir Amiraller