Son Mühür- Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne tıpkı geçen sezon olduğu gibi mağlubiyletle başladı. Geçtğimiz sezon Eintracht Frankfurt karşısında öne geçip karşılaşmayı 5-1 kaybeden sarı kırmızışı ekip bu kez yine öne geçtiği maçta Sporting Lizbon'a 3-1 yenilmekten kurtulamadı.

Karşılaşmanın hakemi Norveçli Espen Eskas ise yenilgi sonrası faturaının kesildiği isim oldu.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan Okan Buruk'un gündeminde de verilmeyen kırmızı kart pozisyonuyla Sporting'i 2-1 öne geçiren penaltı kararı vardı.



Keşke o da stada gelseydi...



''Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapılmayacak hakem hataları oyunu değiştirdi'' vurgusunda bulunan Okan Buruk,

''Bugün futbolun dışında birçok şey oldu bence. Hepsini söylemem gerekiyor. Böyle bir hakem yönetiminin rakiple hiçbir alakası yok. Bir tane çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça direkt etki etmiş bir hakem var. VAR hakemi stadyumda değildi herhalde, hiçbir şeye karışmadı kendisi. Keşke o da stadyuma gelseydi ve bu maçla ilgili hem kırmızı kartı hem de penaltıyı hakeme bildirseydi'' sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.



''Birçok verilmeyen sarı kart var. Çok iyi götürdüğümüz bir maçtı. İlk yarı açık ara üstün oynadık. Kalemize ilk yarı gelen tek top gol oldu'' hatırlatmasında bulunan Buruk,

''İkinci yarı yanlış, olmayan penaltı kırılma noktasıydı. Oyuncularımın özgüvenleri düştü. Kendi sahasında oynayan takıma özgüven verdik. 2-1 öne geçtiler. Sonra bizden çok daha iyi oynadılar. Rakibimi tebrik etmek istiyorum. Onlarla alakalı bir şey yok'' diye konuştu.



Eski hakemlerin görüşü ortak...



FIFA kokartlı eski hakem Fırat Aydınus Galatasaray'ın itiraz ettiği kırmızı kart ve penaltı pozisyonlarıyla ilgili değerlendirmesinde,

''Norveçli, kırmızı verebilirdi. VAR’a havale etti. VAR’da karışmadı.

Verdiği penaltı ise kesinlikle hatalı…!'' sözleriyle her iki pozisyonda da hatalı karar verdiğini savundu.

Eski hakemlerden Bünyamin Gezer, Deniz Ateş Bitnel ve Mustafa Çulcu da hem kırmızı kart hem de penaltı pozisyonunda Norveçli hakem Espan Eskas'ın hatalı karar verdiğine dikkat çekti.

