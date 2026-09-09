UTMB Dünya Serisi’nin Türkiye etabı olan Kaçkar by UTMB’nin geri sayım sürerken, organizasyonun basın lansmanı Rize’de gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayesinde, Rize Valiliği’nin koordinasyonunda düzenlenecek organizasyon, 11-13 Eylül tarihlerinde Rize’nin Kaçkar Dağları ve Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası’nda gerçekleştirilecek. Organizasyon, 2025 yılında Türkiye’de ilk kez düzenlenmesinin ardından bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek.

Kentte gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Çamlıhemşin Kaymakamı Gizem Çiçek, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, kurum amirleri ile Kaçkar bu UTMB Yarış Direktörü Johan Essl katıldı.

Uzun ve zorlu parkurlar

Kaçkar by UTMB 2026 kapsamında sporcular farklı uzunluk ve zorluk seviyelerindeki parkurlarda mücadele edecek. Organizasyonun ana yarışları Kaçkar 100K, Kaçkar 50K ve Kaçkar 20K olarak belirlendi. 100K parkuru 82 kilometre uzunluğa ve 5 bin 600 metreden fazla yükselti kazanımına sahip olurken, 50K parkuru 44 kilometre ve 3 bin metre yükselti kazanımı, 20K parkuru ise 20 kilometre ve yaklaşık bin 400 metre yükselti kazanımı içeriyor.

Bu yıl organizasyona yeni bir parkur da eklendi. Ayder 4K daha önce patika koşusu deneyimi bulunmayanlar da dahil olmak üzere herkesin katılabileceği, rekabetçi olmayan bir parkur olarak düzenlenecek. 4 kilometrelik parkurda yaklaşık 230 metrelik yükselti kazanımı bulunuyor. Ayder 4K, 12 Eylül’de diğer yarışlarla birlikte gerçekleştirilecek.

60 ülke başvurdu

Organizasyon öncesinde yapıla açıklamada; Kaçkar by UTMB’2ye 6 kıta ve 60 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcu başvuru yaptı. Böylece Kaçkar Dağları, farklı ülkelerden gelen patika koşucularının buluşma noktalarından biri haline geldi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “İnşallah 2030 sonrası da artık keyifle, güle isteye devam edeceğimiz; sadece Rize'nin değil, bütün Doğu Karadeniz'in hatta Türkiye'nin turizm potansiyelini etkileyecek muazzam bir organizasyon olacak. Bugün kıymetli misafirlerimizden bahsettim. Ben bunu, şehrin bu organizasyonu sahiplenişi açısından da önemsiyor ve her bir değerli misafirimize, şehir yöneticimize teşekkürlerimi ifade ediyorum. Türkiye'den ve Rize'den de sporcularımız çok yoğun biçimde katılım gösteriyorlar; çok güzel bir organizasyon geçireceğimize inanıyorum. Geçen sene Kaçkar sisiyle pusuyla yüzünü gizlemişti bizden. Bu sene öyle görüyoruz ki hava inşallah güzel olacak, muhteşem görüntüler izleyeceğiz. O muhteşem görüntülerle beraber dünyaya tanıtmış olacağız" diye konuştu.