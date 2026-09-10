Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Portekiz ekiplerinden Sporting Lizbon’a konuk oldu. Maça etkili ve hızlı başlayan sarı kırmızılılar 6. Dakikada yaşanan karambolde İnacio’nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

2. yarı kötü oyun

Etkili oyununu sürdüren temsilcimiz 2. Golü bulamayınca 27. Dakikada Catamo’nun golüne engel olamadı. İlk yarısı 1-1 sona eren müsabakanın 2. Yarısında da istediği oyunu ortaya koyamayan Galatasaray, 57. Dakikada penaltında Suarez ve 63. Dakikada frikikten Salazar’ın gollerine de engel olamayınca sahada 3-1 yenik ayrıldı.

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Barcelona maçı 13 Ekim’de

Şampiyonlar Ligi’ne puansız başlayan sarı kırmızılılar, 2. Hafta maçında sahasında İspanyol devi Barcelona’yı konuk edecek. Zorlu 90 dakika 13 Ekim’de Rams Park'ta oynanacak.

Muhabir: Dilek Çakır Durak