Son Mühür- Dünya tenisinin kalbinin attığı adres olarak dikkati çeken ABD Açık'ta Türk tenisinin yıldızı Zeynep Sönmez yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Zeynep Sönmez ve Alman partneri Tatjana Maria çiftlerdeki 2. tur maçında 3 numaralı seribaşları Kazak Anna Danilina ile Sırp Aleksandra Krunic'in karşısına çıktı.

New York kentindeki mücadelede ilk seti kaybeden Sönmez ve Maria çifti 2. sette 6-5 öndeyken rakiplerinden Krunic'in sakatlanması nedeniyle maçı hükmen kazandı.

Zeynep Sönmez-Tatjana Maria çifti, 3. turda ABD'den Robin Montgomery-Ashlyn Krueger ikilisiyle karşılaşacak.



Sabalenka ve Alcaraz kayıpsız devam...



ABD Açık'ın 8.gününde tek kadınlar 1 numarası Aryna Sabalenka, dünya 96'ıncısı ABD'li Taylor Townsend'i 2-0 yenerek çeytek finale kalmayı başaran isim oldu.

Çeyrek finalde Aryna Sabalenka-Linda Noskova ve Jessica Pegula-Emma Navarro eşleşmeleri gerçekleşti.

Alcaraz set vermeden yoluna devam ediyor...

ABD Açık'ın tek erkeklerde son şampiyonu İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz (2), ABD'li Tommy Paul'u (21) 6-4, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Tek erkekler çeyrek finalinde Carlos Alcaraz-Ben Shelton ve Frances Tiafoe-Alex Michelsen eşleşmeleri gerçekleşti.