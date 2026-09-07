Haftanın ilk gününde futbol heyecanı Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynanacak kritik karşılaşmalarla devam ediyor. Süper Lig'de haftanın kapanış mücadelelerinin yanı sıra İtalya Serie A ve İspanya La Liga'da puan mücadeleleri sahne alacak. Maçları canlı izlemek isteyen taraftarlar günün programını ve yayın kanallarını sorguluyor.

7 EYLÜL PAZARTESİ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

7 Eylül 2026 Pazartesi günü Süper Lig'de iki önemli karşılaşma oynanacak. Çaykur Rizespor sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ederken, İzmir temsilcisi Göztepe ise Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Gün boyunca Trendyol 1. Lig'de 4 maç, İtalya Serie A, İspanya La Liga ve Fransa Ligue 2'de ise kritik mücadeleler futbolseverlerle buluşacak.

SÜPER LİG VE TRENDYOL 1. LİG MAÇ PROGRAMI (SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?)

Türkiye liglerinde bugün oynanacak karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanalları şu şekildedir:

17:00 Esenler Erokspor - Kayserispor | Trendyol 1. Lig | TRT Spor

17:00 İstanbulspor - Iğdırspor | Trendyol 1. Lig | TRT Türk

20:00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor | Trendyol Süper Lig | beIN Sports 1

20:00 Göztepe - Gaziantep FK | Trendyol Süper Lig | beIN Sports 2 ABD Açık'ta heyecan fırtınası! Zeynep Sönmez-Tatjana Maria çifti pes etmiyor İçeriği Görüntüle

20:00 Manisa FK - Bursaspor | Trendyol 1. Lig | TRT Spor

20:00 Mardin 1969 Spor - Bodrumspor | Trendyol 1. Lig | tabii Spor 6

AVRUPA VE DÜNYA LİGLERİNDE GÜNÜN MAÇLARI VE YAYIN KANALLARI

Avrupa ligleri ve Suudi Arabistan Pro Lig'de günün maç takvimi ve canlı yayın kanalları şu şekildedir:

19:30 Cagliari - Lecce | İtalya Serie A | S Sport 2

20:00 Getafe - Celta Vigo | İspanya La Liga | S Sport

21:00 Al Hilal - Neom | Suudi Arabistan Pro Lig | S Sport Plus

21:30 Palermo - Sampdoria | İtalya Serie B | Sıfır TV

21:45 Udinese - Lazio | İtalya Serie A | S Sport 2

21:45 Nantes - Nancy | Fransa Ligue 2 | beIN Sports 4

22:30 Elche - Real Sociedad | İspanya La Liga | S Sport