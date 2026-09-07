Son Mühür/Hüseyin Demir TFF 3.Lig 2.Grup’ta mücadele eden Altay Spor Kulübü, sezonun ilk haftasında evinde Denizli İdman Yurdu ile kozlarını paylaştı. Altay-Denizli maçı Alsancak Mustafa Denizli Stadyumunda oynandı. İzmirli futbolseverler ve Altaylı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlılar, evinde Denizli İdman Yurdu ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Altay Spor Kulübü’nün teknik direktörü Tuna Üzümcü, açıklamalarda bulundu.

“Tuna Üzümcü’den maç değerlendirmesi”

Üzümcü, takımın fiziksel verimliliği için zamana ihtiyacı olduğunu belirtirken takımda ilk kez mücadele eden genç oyunculara güvendiğini vurguladı. Deneyimli teknik direktör, “Altay, tarihinde zor günleri çok gördü ve her defasında yeniden ayağa kalkmayı bildi. Yeter ki sabredelim, birbirimize güvenelim. İnandım ve en önemlisi birbirimize sahip çıkalım. Çünkü bizim en büyük gücümüz yine Büyük Altay’ın kendisidir” dedi.

“Biraz zamana ihtiyacımız var”

Önemli bir sorumluk aldıklarını, takımın fiziksel uyumu için biraz zamana ihtiyaçları olduğunu belirten Altay Spor Kulübü’nün teknik direktörü Tuna Üzümcü, “Bu sezon çok zor şartlar altında bir sorumluluk aldık. Bu sorumluluğun üstlenmemde, vicdani duygularımın yanı sıra Altay’a duyduğum sevgi ve saygı her şeyin önündeydi. Şartların ne olduğunu biliyoruz, işimizin kolay olmadığını da biliyoruz. Ama Altay söz konusuysa mücadele etmekten başka bir düşüncemiz olamaz. Sezon öncesi hazırlık sürecimiz rakiplerimize göre zaman olarak kısa sürdü. Bunun getirdiği fiziksel eksikleri kapatabilmek adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sahada bunun bazı etkilerini gördük. Takımımızın fiziksel olarak istediğimiz seviyeye ulaşması için biraz zamana ihtiyacımız var” diye konuştu.

“Çocuklara güveniyorum”

Takımda ilk kez A takım formasıyla genç futbolcuların sahada yer aldıklarını, gençlerin gelişimi için onlara her zaman güvendiğini vurgulayan Altay Spor Kulübü’nün teknik direktörü Tuna Üzümcü, “Çalıştıkça, maç oynadıkça çok daha iyi olacağız. Maça iyi başladık. Penaltı olmadığını düşündüğümüz bir pozisyonun ardından skor eşitlendi. Buna rağmen futbolcularımızın oyundan kopmadı. Pozisyon ürettik, değerli işler yaptık. Ama bugün bizim için skorun ve oyunun yanında çok daha önemli bir şey vardı. İçimizde bugün hayatında ilk kez profesyonel maça çıkan gençlerimiz var. Belki bazıları için bugün, yıllardır kurdukları bir hayalin ilk günüydü. Heyecanlarını da hatalarını da mücadelelerini de gördüm. Hepsinin gözünün içine bakıyorum; ne kadar istediklerini, bu formayı ne kadar sahiplendiklerini biliyorum. Ben bu çocuklara güveniyorum. Hata da yapacaklar, öğrenecekler, gelişecekler. Bizler onların yanında olacağız” şeklinde konuştu.

“Çalışacağız, mücadele edeceğiz”

Takım olarak her zaman çok çalışacaklarını, siyah-beyazlıların önünde uzun bir yolu olduğunu belirten Altay Spor Kulübü’nün teknik direktörü Tuna Üzümcü, “Camia olarak da tüm futbolcularımıza sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Tribünlere gelip genç evlatlarımızı bağrına basan, 90 dakika boyunca sesini ve desteğini esirgemeyen bütün Büyük Altaylılara özellikle teşekkür ediyorum. O desteğin saha içerisindeki karşılığını hepimiz hissediyoruz ona emin olabilirsiniz. Önümüzde uzun ve zor bir yol var. Kimseye olmayacak sözler vermeyeceğiz. Çalışacağız, mücadele edeceğiz ve bu formanın hakkını verebilmek için elimizden gelenin fazlasını hep birlikte yapacağız” dedi.

“Bizim en büyük gücümüz Büyük Altay”

Büyük Altay’ın zor zamanlardan geçtiğini, her zaman sabırlı olunması gerektiğini belirten Altay, tarihinde zor günleri çok gördü ve her defasında yeniden ayağa kalkmayı bildi. Yeter ki sabredelim, birbirimize güvenelim. İnandım ve en önemlisi birbirimize sahip çıkalım. Çünkü bizim en büyük gücümüz yine Büyük Altay’ın kendisidir” ifadelerini kullandı.