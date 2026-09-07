Son Mühür/Hüseyin Demir TFF 3.Lig 2.Grup’ta büyük heyecan başladı. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. Sezonun ilk haftasında İzmir takımları, sahaya çıktı. . Bucaspor 1928, stat zemin çalışmaları nedeniyle ev sahibi Balıkesirspor ile Aliağa Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi. Bucaspor 1928, deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaştı. Dev karşılaşma Aliağa Atatürk Stadyumunda oynandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından mücadelenin hakemleri; Ömer Nazif Baytar, Sezgin Şahbaz, Akın Karabacak olarak belirlendi. İzmir temsilcisi, rakibine 4-1’lik skorla mağlup oldu.

Bucaspor’un gençleri mağlubiyetle başladı

Geçtiğimiz sezon 2.Lig’de TFF 3. Lig'e düşen Bucaspor 1928, uzun süredir devam eden transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamadı. Ekonomik sıkıntılar ve maddi krizlerle boğuşan sarı-lacivertliler, borç batağından kurtulamıyor. Sarı fırtınalar, altyapından yetiştirdiği futbolcularla mücadele ediyor. Yaş ortalaması 21 olan Bucaspor, 3.Lig’in en genç takımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Yasin Güleryüz yönetiminde Bucaspor

2025-2026 sezonunda altyapılarda elde ettiği başarılarla dikkat çeken Bucaspor 1928, teknik direktörlük görevine Yasin Güleryüz’ü getirdi. U17 takımında görev alan Güleryüz, yeni sezonda Bucaspor 1928’in A takımında teknik direktörlük yapıyor.

Bucaspor, puansız başladı

İzmir temsilcisi, TFF 3. Lig 2. Grup'taki sezonun ilk maçında şampiyonluk adaylarından Balıkesirspor'un misafir oldu. İlk yarıyı 1-0 geride bitiren sarı-lacivertliler, ikinci yarıda kalesinde gördüğü üç golle sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin tek golünü 77. dakikada Oğuz Caner kaydetti. Bu sonuçla birlikte Bucaspor 1928, yeni sezona puansız başladı. Bucaspor 1029, ligin ikinci haftasında kendisi gibi sezonun ilk maçından mağlubiyetle ayrılan 1922 Akşehirspor'u sahasında misafir edecek. Yasin Güleryüz ve öğrencileri, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdırmayı hedefliyor.

Bucaspor maçı olaylı geçti!

Aliağa'da saat 17.00'de oynanan maç sonrası Buca'ya dönen sarı-lacivertli taraftar grubu Alsancak İZBAN İstasyonu'nunda Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayan Altay-Denizli İdman Yurdu maçından çıkan Altaylı taraftarlarla birbirine girdi. İstasyonda karşılaşan iki takım taraftarları arasında saat 21.30 civarında yaşanan sözlü atışma kavgaya dönüştü. İki takım taraftar grupları arasındaki sözlü sataşmalar kısa sürede arbedeye neden oldu. İstasyonda ve tren içerisinde yer alan vatandaşlar büyük korku yaşadı. Olayda bazı taraftarların yaralandığı öğrenilirken, emniyet güçlerinin müdahalesiyle gerginlik yatıştırılıp taraftarlar tahliye edildi.