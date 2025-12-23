Fenerbahçe’nin savunmadaki lideri ve kaptanı Milan Skriniar için Avrupa’dan dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. İtalya basınında yer alan haberlerde, Serie A’nın köklü kulüplerinden Milan’ın Slovak stoperi transfer listesine aldığı öne sürüldü.

Milan savunmasını güçlendirmek istiyor

İtalya merkezli Sky kaynaklı haberlere göre Milan, hücum hattında Niclas Füllkrug’un kiralık transferi için West Ham United ile anlaşma sağladıktan sonra savunma bölgesine odaklandı. İtalyan temsilcisinin, deneyimli ve üst düzey bir savunmacıyı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Skriniar Milan’ın radarında

Haberde, Milan’ın savunma hattı için birden fazla ismi değerlendirdiği ve bu adaylardan birinin de Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar olduğu ifade edildi. Slovak yıldızın sarı-lacivertli ekipte kaptanlık yapması ve düzenli forma giymesi nedeniyle transferinin zor olduğu vurgulandı.

Alternatifler Gatti ve Dier

Milan’ın listesinde Juventus forması giyen Federico Gatti’nin de yer aldığı ancak 27 yaşındaki savunmacının Torino ekibinden ayrılmaya sıcak bakmadığı kaydedildi. İtalyan kulübünün bir diğer seçeneğinin ise Monaco’da forma giyen Eric Dier olduğu aktarıldı.

Juventus iddiası daha önce de gündeme gelmişti

30 yaşındaki Skriniar için daha önce Juventus’un da devrede olduğu iddia edilmiş, deneyimli savunma oyuncusunun bu teklifi geri çevirdiği öne sürülmüştü. Slovak futbolcunun kariyerine Fenerbahçe’de devam etme yönündeki tavrı dikkat çekmişti.

Fenerbahçe ile uzun vadeli sözleşmesi var

Fenerbahçe, Milan Skriniar’ı geçtiğimiz sezonun devre arasında Paris Saint-Germain’den kiralamış, yaz transfer döneminde ise bonservisini almıştı. Sarı-lacivertli kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Skriniar, bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta forma giyerek 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Gözler Milan ve Fenerbahçe yönetimlerinde

İtalya’dan gelen bu iddiaların ardından gözler Milan’ın resmi hamle yapıp yapmayacağına çevrildi. Fenerbahçe cephesinin ise kaptanını bırakmaya sıcak bakıp bakmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.