Son Mühür- Fenerbahçe Kulübü, 2005 yılından bu yana voleybol takımlarında çeşitli görevlerde bulunan sportif direktör Dariusz Stanicki ile 18 Aralık tarihinde yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Boşalan koltuğun yeni sahibi Türk Voleybolunun en önemli isimlerinden biri olan Ali Peçen oldu.

Koltuk artık Ali Peçen'in...



Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada,

''Voleybol Şubemizin Teknik Koordinatörü Ali Peçen oldu,

2007–2009 yılları arasında Erkek Voleybol Takımımızda libero olarak forma giyen, kulübümüzün erkek voleyboldaki ilk şampiyonluğunu yaşadığı 2007–2008 sezonunda kaptanlığını üstlenen Ali Peçen, Voleybol Şubemizin Teknik Koordinatörü olarak göreve başlamıştır.

180 kez A Milli...



Voleybol kariyerine sayısız başarı sığdıran; ülkemizin en çok şampiyonluk yaşayan sporcuları arasında yer alan, 180 kez A Milli Takım forması giyen ve aktif kariyeri boyunca Avrupa Kupaları’nda “En İyi Oyuncu” ödüllerine layık görülen Ali Peçen, sahadan gelen tecrübesiyle şubemize önemli katkılar sağlayacaktır.

Sayın Ali Peçen; üst yapı teknik yönetimi dâhil olmak üzere voleybol şubemizde standartların belirlenmesi, altyapı ve üst yapı entegrasyonunun güçlendirilmesi ve sürdürülebilir başarı anlayışının hayata geçirilmesi hedefleri doğrultusunda şube yönetimimizle birlikte görev yapacaktır.

Voleybol Şubemizin Teknik Koordinatörü olarak göreve başlayan Sayın Ali Peçen’e görevinde sonsuz başarılar dileriz.'' mesajı verildi.