Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Kayseri'yi de etkisi altına aldı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde beyaz örtü oluşmaya başlarken, şehir merkezinde de yağışın karla karışık şekilde devam etmesi öngörülüyor. Peki yarın Kayseri'de okullar tatil olacak mı?

Valilikten henüz açıklama gelmedi

Kayseri Valiliği'nden şu ana kadar herhangi bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Bu nedenle 13 Ocak Salı günü itibarıyla Kayseri'nin tüm ilçelerinde eğitim öğretim normal şekilde devam edecek. Merkez, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde okullar açık olacak.

Erciyes Üniversitesi için de tatil yok

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) veya üniversite yönetiminden herhangi bir açıklama gelmediğinden Erciyes Üniversitesi'nde de eğitim öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde sürecek. Üniversite öğrencilerinin derslere katılımı bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre ülke genelinde çok bulutlu hava koşulları hakim olacak. Kayseri ve çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlar uyarıldı. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde ise çığ tehlikesine dikkat çekildi.

Velilerin ve öğrencilerin olası bir tatil kararı için valilik ve kaymakamlıkların resmi sosyal medya hesaplarını takip etmesi öneriliyor. Son dakika gelişmelerine göre tatil kararı alınması halinde açıklama resmi kanallardan duyurulacak.