Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre kar yağışının Salı günü etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ancak gece ve sabah saatlerinde yaşanabilecek buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksaklıklara yol açabilir. Bu durum, valilikten gelecek son dakika kararlarını daha da önemli hale getiriyor.

Pazartesi günü İstanbul genelinde okullar tatil edilmişti

İstanbul Valiliği, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü kent genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurmuştu. Resmi ve özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları ve rehabilitasyon merkezleri bu kapsama dahil edilmişti. Beykoz da bu tatil kararından yararlanan ilçeler arasında yer aldı.

Salı günü için henüz resmi açıklama yok

13 Ocak 2026 Salı günü için İstanbul Valiliği'nden henüz resmi bir kar tatili açıklaması gelmedi. Meteoroloji raporlarına göre Salı günü hava sıcaklıklarının eksi 1 ile 5 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Kar yağışının durması beklense de sabah saatlerinde buzlanma riski devam ediyor. Bu nedenle valilik, hava koşullarını gece boyunca değerlendirerek son kararını açıklayacak.

Veliler resmi kanalları takip etmeli

Uzmanlar, kar tatili kararlarının genellikle gece geç saatlerde ya da sabah erken saatlerde duyurulabildiğini hatırlatıyor. Sosyal medyada dolaşan asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulanırken, öğrenci ve velilerin İstanbul Valiliği'nin resmi internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını düzenli olarak kontrol etmesi öneriliyor. Beykoz'da yaşayan aileler için en doğru bilgi kaynağı, resmi kurumlardan yapılacak açıklamalar olacaktır.