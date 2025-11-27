Vatikan Devlet Başkanı Papa XIV. Leo, 27 Kasım sabahı Ankara'ya indi ve ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaparak büyük bir diplomatik ilgi topladı. Esenboğa Havalimanı'nda resmi karşılama töreniyle karşılanan Papa, Anıtkabir'i ziyaret etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Ziyaret, İznik Konsili'nin 1700. yılı anmalarıyla bağlantılı olarak barış ve diyalog mesajlarını öne çıkardı.

Papa XIV. Leo, İtalyan Hava Yolları'nın özel uçağıyla saat 10.30 civarında Ankara'ya ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un karşıladığı törende, Papa selam vererek heyete teşekkür etti. Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve özel deftere not düştü. Erdoğan ile Külliye'deki görüşme yarım saat sürdü, ardından heyetler arası toplantı yapıldı. Cihannüma Salonu'ndaki basın toplantısı, iki liderin ortak mesajlarıyla sona erdi.

Papa XIV. Leo Kimdir

Papa XIV. Leo, gerçek adı Robert Francis Prevost olan Amerikalı bir din adamıdır. 1955 doğumlu Papa, 70 yaşındadır. Chicago'da büyüdü ve Katolik Kilisesi'nde rahiplik yaptı. Peru'da uzun yıllar misyonerlik görevinde bulundu, Trujillo Başpiskoposu oldu. 2023'te Vatikan'da ilk resmi görevine başladı ve 8 Mayıs 2025'te Papa Françesko'nun vefatından sonra konklavda dördüncü tur oylamada Papa seçildi.

Papa XIV. Leo, Vatikan'da reform odaklı bir yaklaşım benimsiyor. Selefi Papa Françesko'nun ilerici politikalarını ılımlı şekilde sürdürüyor. İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapması, Hristiyanlık tarihinin dönüm noktalarından İznik Konsili'ni anma amacıyla gerçekleşti. Papa, dinler arası diyaloğu teşvik eden bir figür olarak biliniyor.

Papa XIV. Leo Aslen Nereli

Papa XIV. Leo aslen Amerikalıdır. Chicago'da doğup büyüdü ve Katolik eğitimini ABD'de tamamladı. Rahiplik yıllarında Latin Amerika'da, özellikle Peru'da uzun süre misyonerlik yaptı. Trujillo Başpiskoposu olarak Latin Amerika Kilisesi'nde etkili oldu. Vatikan'da kardinal rütbesiyle görev yaptıktan sonra Papa seçildi. Kökeni ABD'li olmasına rağmen, Vatikan'ın evrensel lideri olarak küresel bir vizyona sahip.

Papa XIV. Leo'nun ABD kökeni, Katolik Kilisesi'nde ilk Amerikalı Papa olmasıyla tarihi bir öneme sahip. Ziyaretinde Türkiye'nin çeşitliliğini övdü ve "Türkler harika bir geçmişe sahip" dedi. Bu, Vatikan'ın ABD dışındaki ilk lideri olarak barış köprüsü kurma çabasını yansıtıyor.

Ankara Ziyareti Büyük İlgi Gördü

Papa XIV. Leo'nun Ankara programı yoğun ilgi çekti. Anıtkabir ziyareti sırasında kalabalık gruplar toplandı, Erdoğan ile görüşme canlı yayınlandı. Basın toplantısında Papa, Türkiye'nin Hristiyan kökenleriyle bağını vurguladı ve "Bu ülkenin Hristiyan kökenleriyle ayrılmaz bağları vardır" dedi. Erdoğan ise "Ziyaretin barış umutlarını artıracağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Ziyaret, küresel medya tarafından takip edildi. DW, ziyareti "tarihi bir adım" olarak nitelendirdi. Papa, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u da ziyaret etti ve dinler arası diyaloğu konuştu. Program, Filistin'deki kriz ve iklim değişikliği gibi konuları kapsadı. Erdoğan, "Göçe zorlananlara sahip çıkmak kadar sebepleri ortadan kaldırmak önemli" dedi.

Ankara'daki temaslar, Papa'nın İstanbul'a geçişiyle devam edecek. Ziyaret, İznik'te ayinle zirveye ulaşacak. Papa XIV. Leo, "Akdeniz'in ve tüm dünyanın hem bugününde hem de geleceğinde önemli bir yeriniz vardır" diyerek Türkiye'nin rolünü övdü. Bu sözler, ziyaretin diplomatik yankısını artırdı.