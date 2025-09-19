Yıllardır “sebzelik” adıyla bildiğimiz buzdolabı çekmecesi, aslında çok daha gelişmiş bir amaçla tasarlandı. Uzmanlara göre bu bölüm, gıdaların saklama ömrünü uzatmak için özel bir nem kontrol sistemi içeriyor. Yanlış kullanım yiyeceklerin erken bozulmasına yol açarken, doğru ayarlama sebze ve meyveleri haftalarca taze tutabiliyor.

Nem Kontrolü Nasıl Çalışıyor?

Çekmecelerde genellikle küçük bir sürgü bulunuyor. Bu sürgü sayesinde çekmece içindeki nem oranı ayarlanabiliyor.

Sebzeler için yüksek nem (sürgü kapalı): Marul, ıspanak, salatalık ve havuç gibi ürünler yüksek nemli ortamda çıtırlığını koruyor.

Meyveler için düşük nem (sürgü açık): Elma, armut, avokado gibi etilen gazı salan meyveler, düşük nemli ortamda daha uzun süre dayanıyor.

Et ve Yumurtalar İçin En Güvenli Yer

Uzmanların dikkat çektiği en önemli noktalardan biri de çekmecenin sadece sebze ve meyve için değil, aynı zamanda et, balık ve yumurta için de en uygun yer olması. Buzdolabının kapağı sıcaklık değişimlerine daha açıkken, alt çekmece en stabil ve en soğuk bölge olarak biliniyor. Bu özelliği sayesinde bakteri üremesini en aza indirerek hassas gıdaların güvenle saklanmasını sağlıyor.

Kullanımda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çekmeceden maksimum verim almak için bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor:

Çekmeceyi tamamen doldurmayın, hava dolaşımı için en az üçte birini boş bırakın.

Koku ve bakteri oluşumunu önlemek için düzenli olarak su ve sirke karışımıyla temizleyin.

Doğru Kullanım, Daha Az İsraf

Buzdolabı çekmecesini yalnızca “sebzelik” sanmak, yiyeceklerin kısa sürede bozulmasına yol açabiliyor. Oysa nem kontrol sistemini doğru ayarlamak hem gıdaların ömrünü uzatıyor hem de israfı önlüyor. Uzmanlara göre küçük bir ayar değişikliğiyle sebzeler, meyveler, et ve yumurtalar haftalarca tazeliğini koruyabilir.