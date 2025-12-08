Kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Esennur Ezgi, 2025 yılının sonlarında iş insanı Emre Üçöz ile yaptığı evlilikle adından söz ettirdi. Hukuk camiasındaki saygınlığının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle de bilinen Ezgi, medyanın ilgisini üzerinde tutmaya devam ediyor.

Esennur Ezgi kimdir?

Esennur Ezgi, hukuk eğitimini tamamladıktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı ve zamanla aile hukuku alanında uzmanlaştı. Meslek hayatı boyunca Serdar Ortaç, Seren Serengil, Çağla Şıkel, Nihat Doğan ve Melih Gökçek gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin avukatlığını üstlendi.

Sadece dava süreçlerindeki profesyonelliğiyle değil, aynı zamanda müvekkillerinin haklarını koruma konusundaki kararlı duruşuyla da tanındı. Hukuki danışmanlık yaptığı isimlerin popülaritesi, onun da magazin basınında sıkça yer almasına neden oldu.

Esennur Ezgi hasta mı?

Esennur Ezgi hakkında internet aramalarında sıkça karşılaşılan "hastalığı ne" sorusu, büyük olasılıkla bir isim benzerliğinden veya yanıltıcı içeriklerden kaynaklanıyor. Avukat Esennur Ezgi'nin kamuoyuna yansıyan herhangi bir ciddi sağlık sorunu veya kronik hastalığı bulunmuyor.

Bu konudaki kafa karışıklığının iki temel nedeni olabilir:

İsim Benzerliği: 2024 yılında Batı Şeria'da hayatını kaybeden Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi ile isimlerin fonetik benzerliği ("Esennur" ve "Ayşenur"), kullanıcıların yanlışlıkla bu yönde arama yapmasına neden olabiliyor. Yanıltıcı İçerikler: Bazı video platformlarında, Esennur Ezgi'nin katıldığı programların yanına "şeker hastalığına çözüm" gibi alakasız reklam başlıklarının eklenmesi, kendisinin hasta olduğu algısını yaratabiliyor.

Özel hayatı ve evliliği

Esennur Ezgi, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Emre Üçöz ile Kasım 2025'te dünyaevine girdi. Çiftin nikahı, aralarında Ahmet Çakar, Egemen Bağış ve Alişan gibi ünlü isimlerin de bulunduğu kalabalık bir şahit grubu huzurunda kıyıldı.

Çift, nikah tarihi olarak Emre Üçöz'ün anne ve babasının 50. evlilik yıl dönümünü seçerek bu özel güne anlamlı bir gönderme yaptı. Esennur Ezgi ve eşi, düğün törenlerini ise Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planladıklarını açıkladı.