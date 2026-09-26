Son Mühür - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, hakkındaki hisse senedi alım-satım iddialarının ardından görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Hisse satışı iddiaları gündeme bomba gibi düştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, son günlerde kamuoyunda geniş yer bulan Özata hisseleriyle ilgili iddiaların ardından aktif görevlerinden ayrıldı. Kaya'nın nisan ayında 255 lira seviyesinden 250 bin adet hisseyi 63 milyon 359 bin liraya aldığı, eylül ayında ise hisselerin yaklaşık 4 bin 482 lira seviyesine ulaşmasıyla satış yaparak 1 milyar 344 milyon lira gelir elde ettiği öne sürülmüştü.

Soruşturmanın bağımsızlığı için görevinden ayrıldı

Hakkındaki iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla görevini bıraktığını belirten Fatma Betül Sayan Kaya, istifasını duyururken şu ifadeleri kullandı:

“Siyasette taşıdığımız sorumluluğun yalnızca hukuki sorumlulukla sınırlı olmadığına inanıyorum. Milletimize karşı üstlendiğimiz görev, gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirir. Bu nedenle, şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi; yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum. Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim.”