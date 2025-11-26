Epic Games platformunda yaşanan sorun akşam saatlerinde başladı. Epic Games resmi status sayfasında login servislerinde büyük kesinti bildiriliyor. Ekipler sorunu araştırıyor, henüz çözüm yok. Epic Games Store ve Launcher'da login sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar oturum açamıyor, sunuculara bağlanamıyor.

Sorun tam da Black Friday indirimlerinin zirvesinde patlak verdi. Milyonlarca kişi ücretsiz oyunları alamadı, indirimleri kaçırdı, devam eden maçları yarıda kaldı. Sosyal medyada #EpicGamesDown etiketi kısa sürede dünya gündemine oturdu.

Epic Games Çöktü mü

Epic Games launcher açılmıyor. Kullanıcılar sonsuz CAPTCHA döngüleri görüyor. Epic Online Services'te kimlik doğrulama arızası var.

Downdetector raporlarında son 24 saatte giriş şikayetleri yüzde 96'yı buldu. Zirve akşam saatlerinde oluştu. Kullanıcı yorumları launcher ve hesap erişimini işaret ediyor.

X platformunda binlerce paylaşım var. Oyuncular Fortnite sunucularının da kapalı olduğunu belirtiyor. AWS kaynaklı şüpheler öne çıkıyor.

Epic Games Store Neden Girilmiyor

Ana sorun login ve bağlantı. İndirme ile satın alma gibi özellikler çalışıyor. Ancak kütüphaneler kilitli kalıyor. Fortnite ve Rocket League maçları etkileniyor. Black Friday indirimleri sırasında kesinti tepkileri artırdı. Developer Portal da login sorunu yaşıyor.

Kullanıcılar alternatif launcher deniyor. Steam üzerinden Epic oyunları oynanabiliyor. Sorun Epic servisleriyle sınırlı kalıyor.

Epic Games Sorunu Ne Zaman Çözecek

Epic Games status sayfasında güncellemeler devam ediyor. Son bildirimde ekipler çalışıyor. ETA belirtilmedi. Önceki kesintiler saatler içinde düzeldi. FortniteStatus ve EOSStatus hesapları aktif. Durum değişirse anında duyurulacak. Oyuncular mağduriyet yaşıyor. Resmi özür ve telafi bekleniyor. Kesinti dünya genelinde milyonları etkiliyor.