Dr. Gelegen'in ölümü, 25 Kasım Salı günü TTB tarafından duyuruldu. Birlik, açıklamasında ailesine ve sağlık camiasına başsağlığı diledi. İstanbul Tabip Odası da benzer bir mesaj yayımlayarak üzüntüsünü ifade etti. Gelegen'in mesleki dayanışma ve etik değerlere katkıları, meslektaşları arasında saygıyla anılıyor.

Dr. Didem Gediz Gelegen Kimdir

Dr. Didem Gediz Gelegen, iç hastalıkları uzmanı olarak tanınan bir hekimdi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1989 yılında mezun oldu. Mezuniyet sonrası meslek hayatını Antalya'da sürdürdü ve iki çocuk annesiydi.

Gelegen, hekimlik pratiğinin yanı sıra örgütlü mücadelede aktifti. TTB bünyesinde Etik Kurulu üyeliği ve Büyük Kongre delegeliği yaptı. Tabip odalarında Onur Kurulu üyeliği ve çeşitli komisyon görevleri üstlendi. Kadın hekimlik ve kadın sağlığı çalışmalarıyla biliniyordu.

İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanında da katkı sağladı. Meslektaşları arasında etik duruşu ve örgütleyici kimliğiyle öne çıktı. TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi'nde "Çalışma Yaşamında Kadın Olmak" gibi makaleler yayımladı. Bu çalışmalar, cinsiyet eşitliği ve iş sağlığı temalarını ele alıyordu.

Gelegen'in kariyeri, mesleki haklar mücadelesine odaklandı. Tabip odalarındaki rollerinde etik ihlallere karşı duruş sergiledi. Hekim camiasında dayanışmanın öncüsü olarak hatırlanıyor.

Dr. Didem Gediz Gelegen Neden Öldü

Dr. Didem Gediz Gelegen'in vefat nedeni resmi olarak açıklanmadı. TTB ve tabip odaları duyurularında ölüm sebebine değinmedi. Hekim camiası, kaybını üzüntüyle karşıladı ancak tıbbi detaylar paylaşılmadı.

Gelegen, 4 Kasım Salı sabahı saat 05.30 civarında İstanbul Beşiktaş'taki evinin 4. kat balkonundan düştü. Olayda ağır yaralandı ve yoğun bakıma alındı. İki ay önce erkek arkadaşıyla aynı eve taşınmıştı. Polis, düşüşün kaza mı, intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırdı.

Olay gecesi ikilinin birlikte alkol aldığı belirtildi. Gelegen balkona çıktığında düştü ve komşunun bahçesine indi. Ağzından "acıyor" sözcüğü çıktı. Hayati tehlikesi devam etti ve 25 Kasım'da hayatını kaybetti. Soruşturma, Gelegen'in ifadesi alınamadan kapandı.

Açıklamalarda ölüm nedeni belirtilmediği için spekülasyonlar sınırlı kaldı. Hekim örgütleri, mesleki saygıyı ön planda tuttu. Gelegen'in vefatı, camiada derin üzüntü yarattı.

Dr. Didem Gediz Gelegen Cenaze Töreni

Dr. Didem Gediz Gelegen'in cenazesi, 26 Kasım Çarşamba günü Antalya'da defnedildi. Öğle namazını müteakip Muratpaşa Camii'nde kılınan namazın ardından Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

Törene meslektaşları, ailesi ve yakınları katıldı. TTB ve İstanbul Tabip Odası temsilcileri de hazır bulundu. Cenaze, hekim camiasının dayanışmasını yansıttı.

Gelegen'in kaybı, örgütlü hekimlikte boşluk yarattı. Meslektaşları, onun etik mücadelelerini anmaya devam ediyor. Tören, Antalya'da sakin bir şekilde tamamlandı.