Son Mühür- Yeni yılla birlikte ZES Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonları’nın fiyat tarifesinde değişikliğe gidildi. 7 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni ücretlendirme, şarj bedellerinin yanı sıra bekleme ve rezervasyon kurallarını da kapsıyor.

Şarj sonrası bekleme süresine ek ücret

Enerji iletimi tamamlanmasına rağmen aracın şarj istasyonundan çekilmemesi durumunda, diğer elektrikli araç kullanıcılarının erişiminin engellendiği gerekçesiyle ilave ücret uygulanacak. Buna göre, şarjın bitiminden sonra:

15 dakika sonra: 150 TL

30 dakika sonra: 300 TL

45 dakika sonra: 450 TL

60 dakika sonra: 500 TL ek ücret yansıtılacak.

Rezervasyon kullanmama bedeli

Yapılan rezervasyonun iptal edilmeden kullanılmaması halinde ise soket türüne göre farklı ücretler alınacak. Bu kapsamda:

DC soketler için: 200 TL

AC soketler için: 50 TL rezervasyon kullandırmama ücreti tahsil edilecek.

Misafir kullanıcılara özel ücretlendirme

Misafir olarak şarj hizmetinden yararlanan kullanıcılar, halka açık ağ tarifesi üzerinden ücretlendirilecek. Bu kullanıcılar için birim enerji bedeli 16,49 TL/kWh olarak uygulanırken, işlem başına 1.125 TL tutarında ön provizyon alınacak. Şarj işlemi sonunda, tüketilen enerjiye göre hesaplanan bedel bu tutardan düşülerek kalan miktar iade edilecek.

Yeni düzenleme kapsamında tüketim bazlı hesaplama esas alınacak. Şarj ücreti, kullanılan enerji miktarının (kWh) ilgili soket tarifesiyle çarpılmasıyla belirlenecek. Buna göre:

AC Soket Tarifesi

22 kW soketler: 9,99 TL/kWh

DC Soket Tarifesi

180 kW altı: 12,99 TL/kWh

HPC Soket Tarifesi

180 kW – 720 kW arası: 16,49 TL/kWh

ZES tarafından duyurulan yeni fiyat tarifesinin, 7 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girdiği ve Türkiye’nin 81 ilinde geçerli olduğu bildirildi.