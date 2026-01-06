Türkiye’nin ekonomik kalkınma vizyonunda gençlerin rolünü merkeze alan devasa bir destek paketi kamuoyuna duyuruldu. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı” kapsamında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş gücü piyasasına taze bir soluk getirecek stratejik adımları açıkladı.

Türkiye ekonomisinin küresel sarsıntılara karşı gösterdiği mukavemetin altını çizen Erdoğan, büyüme hedeflerine genç nesillerle omuz omuza yürümeye kararlı olduklarını belirtti. Göreve geldikleri ilk günden bu yana emeğin ve alın terinin kutsallığını savunduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı, sosyal kalkınmayı ekonomik başarıyla taçlandıran bir sistemi kalıcı hale getirdiklerini vurguladı.

İŞKUR üzerinden başvurular başladı

Eğitim hayatı ile çalışma dünyası arasındaki köprüleri güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen projelerde en dikkat çekici başlık staj destekleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ulusal Staj Programı"nın artık İŞKUR bünyesinde çok daha geniş bir tabana yayılacağını ilan etti. Bu kapsamda, 3 yıllık süreç için 27 milyar liralık devasa bir bütçenin ayrıldığını belirten Erdoğan, 800 bin gencin staj süreçlerine doğrudan destek sağlanacağını duyurdu. Bugün itibarıyla başvuruların İŞKUR portalı üzerinden alınmaya başlandığı sistemde, stajyerlerin sigorta prim yükümlülüklerini devlet üstlenirken, işletmelere de aktif iş gücü programlarından yararlanma şartı olarak yüzde 10 oranında stajyer çalıştırma zorunluluğu getirildi.

Aylık 19 Bin liralık destek paketi

Ekonomik paketlerin içeriğine dair teknik detayları paylaşan Cumhurbaşkanı, gençlerin cebine yansıyacak doğrudan nakdi desteklerde de önemli iyileştirmeler yapıldığını kaydetti. İŞKUR Gençlik Programı kapsamında günlük 1083 lira olan harçlık tutarının 1375 liraya yükseltildiğini müjdeleyen Erdoğan, haftada üç gün görev alan bir gencin aylık gelirinin 19 bin lira seviyesine ulaştığını belirtti. Bu rakamlarla gençlerin iş hayatına adaptasyon sürecinde maddi kaygılarını en aza indirmeyi hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, "Güç Programı" adı verilen uzun vadeli projeksiyonla önümüzdeki üç yıl içinde 3 milyondan fazla gencin istihdam edilmesi için 445 milyar liralık bir kaynak tahsis edildiğini açıkladı.

"İlk Adım" projesi ile özel sektörde maaş desteği

İstihdama girişi kolaylaştırmak adına özel sektör iş birliğiyle başlatılan "İlk Adım Programı" ise işverenlerin üzerindeki mali yükü hafifletirken gençlere kapıları aralıyor. 18-25 yaş arasındaki gençlerin iş hayatına ilk girişlerinde yaşanabilecek çekinceleri ortadan kaldırmak için, işe girişten sonraki ilk 6 aylık maaş ödemelerinin devlet tarafından karşılanacağı belirtildi. Bu modelle hem işletmelerin nitelikli personel yetiştirmesi destekleniyor hem de gençlerin iş tecrübesi kazanırken gelir güvencesine sahip olması sağlanıyor. Erdoğan, meslek liselerini yeniden cazibe merkezi haline getirdiklerini ve geçmişin "katsayı" gibi engelleyici uygulamalarını tarihe gömdüklerini ifade ederek, mesleki eğitimin istihdamdaki kritik önemine dikkat çekti.

Gençlerimizi yok saymayacağız

Siyasi ve toplumsal yaklaşımlara dair değerlendirmelerde de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere yönelik kullanılan "iş beğenmiyorlar" veya "ev genci" gibi incitici tabirlere sert tepki gösterdi. Bu tür yaklaşımların gençlerin potansiyelini küçümsemek olduğunu savunan Erdoğan, muhalefetin gençleri sokağa davet eden politikalarına karşılık kendilerinin üretim ve istihdamı adres gösterdiklerini dile getirdi. "Geleceğim Meslekte" uygulamasıyla MEB, YÖK ve Çalışma Bakanlığı arasında kurulan entegre sistem sayesinde, lise ve üniversite mezunlarının verilerinin İŞKUR ile paylaşıldığını ve her gence özel bir "iş-meslek danışmanı" atanacağını duyurarak, devletin her aşamada gencin yanında olacağını yineledi.