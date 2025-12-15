Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen ve son 6 gündür süren kapsamlı operasyonlarda, siber suç şebekelerine yönelik büyük bir darbe vuruldu. İzmir'in de aralarında bulunduğu 55 il merkezli operasyonlarda toplam 301 şüpheli yakalanarak vatandaşların maddi ve manevi zarara uğraması engellendi.

Çevrim içi çocuk istismarı, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis

Operasyonlar, özellikle toplumsal hassasiyeti yüksek olan ve vatandaşları doğrudan hedef alan üç ana siber suç türüne odaklandı:

Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi: Müstehcen çocuk görüntüsü barındıran şüpheliler tespit edildi.

Nitelikli Dolandırıcılık: Sosyal medya ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım danışmanlığı, ürün satışı, sosyal yardım, düşük faizli kredi" gibi sahte temalar kullanılarak vatandaşları dolandıran şüpheliler belirlendi. Ayrıca kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulanması konularında paylaşım yapanlar da yakalandı.

Yasa Dışı Bahis ve Kumar: Yasa dışı bahis ve kumar oynatan, bu sitelerde para nakline aracılık eden ve reklam yapan şahıslar gözaltına alındı.

Hukuki süreç başladı: 50 tutuklama, 39 adli kontrol

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda yakalanan 301 şüpheliden 55 ildeki Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden;

50 şüpheli şahıs tutuklandı.

39’u hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğer şüphelilerin emniyet ve adli işlemleri devam ediyor.

İzmir ve 54 il emniyetinden ortak çalışma

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde yürütülen bu geniş çaplı soruşturma, İzmir ile birlikte Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Gaziantep gibi büyükşehirlerin de dahil olduğu 55 ildeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince titizlikle gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya, emeği geçen tüm polis ve adli birimleri tebrik ederek, suç şebekeleriyle mücadelenin aralıksız sürdürüleceği mesajını verdi. Ayrıca vatandaşları uyararak, herhangi bir şüpheli durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları çağrısında bulundu.