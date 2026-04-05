Son Mühür- Eski TCMB Uzmanı Dr. Ayhan Bülent Toptaş, önümüzdeki hafta ekonomide bizi nelerin beklediği sorusunu mercek altına aldı.

''Yine belirsizlik seviyesinin yüksek olduğu bir haftaya giriyoruz'' hatırlatmasında bulunan Toptaş,

''Geçen haftayı sürpriz bir aylık enflasyon oranı ile kapatmıştık. İTO mart ayı enflasyonu yüzde 2,97, ENAG aylık enflasyonu yüzde 4,1 olarak açıklanırken TUİK aylık enflasyonu yüzde 1,94 olarak duyuruldu.

TUİK’in açıkladığı oran aylık enflasyon oranı beklentisi yüzde 2 ila 3 arasında olan piyasayı şaşırttı. Bununla birlikte, bu oranın TCMB’nin Para Politikası Kurulu’nun Nisan ayı 22 Nisan’da yapacağı toplantıda alacağı kararın keskinliğini (artış yönlü) törpüleyeceği beklentisi yarattı'' değerlendirmesinde bulundu.



Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması...



''Küresel ekonomik görünüme çok olumsuz etkileri olan İran savaşının süresi ve kapsama alanı ile ilgili tahminler sürekli değişiyor'' vurgusunda bulunan Dr. Toptaş

''Bunda savaşın tarafları olan ABD, İsrail ve İran’ın söylemlerindeki tutarsızlıkların büyük rolü var. Hürmüz Boğazı’nın büyük ölçüde kapalı olması nedeniyle artan petrol fiyatları ekonomiler üzerindeki maliyet baskılarını artırıyor.



Doğal gaza gelen yüzde 25'lik zam...



Türkiye’ye bunun somut yansıması doğal gaz fiyatlarına yapılan yüzde 25’lik zamla görüldü. Ama bu daha bir şey değil. Savaş uzadıkça ekonomiler üzerindeki olumsuz etkilerinin orta ve uzun vadeye yayılabileceği endişeleri yoğunlaşıyor. Savaş bu ay içinde de bitmezse dünya ekonomisinin toparlanması epeyce bir zaman alabilecek.



Kur üzerinde baskı oluşturabilir...



Enerji fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyon beklentilerini bozması, başta ABD olmak üzere merkez bankalarının (TCMB’de dahil) politika faizlerini aşağı seviyelere çekmeye yönelik eğilimlerini dizginleyebilir.

Savaşın uzaması ve yayılması riski Türkiye’nin risk primini (CDS) yukarı çekme potansiyeli taşırken, bu durum hem borçlanma maliyetleri hem de portföy girişleri açısından belirleyici olmaya devam edecek. Artan enerji ithalatı faturası ve yükselen risk primi, döviz talebini artırarak kur üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabilir.

Bu çerçevede önümüzdeki hafta piyasalarda ana belirleyici; İran savaşındaki gelişmeler, Hürmüz Boğazı’nın durumu, enerji fiyatları ve buna bağlı olarak faiz beklentileri ile gelişmeler olacak'' değerlendirmesinde bulundu.

