Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert savaş tehditleri ve jeopolitik risklerin zirveye tırmanması, piyasalarda fırtına etkisi yarattı. Hafta başından bu yana yukarı yönlü bir grafik çizen altın, bu açıklamaların ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimini erteleyebileceği beklentilerinin ardından yükselişini sonlandırarak yatay bir seyre geçti. Geçtiğimiz ay 4.099 dolar seviyesine kadar inerek son 18 yılın en güçlü düşüşlerinden birini yaşayan ons altın, 5 Nisan sabahı itibarıyla yüzde 0,01'lik ufak bir gerilemeyle 4.677 dolar seviyesinden işlem görüyor. Düşük faiz ortamında güvenli liman arayan yatırımcılar ise iç piyasadaki güncel rakamlara odaklandı.

5 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Küresel piyasalardaki dalgalanmaların ardından serbest piyasada ve kuyumcularda güncel altın fiyatları şu şekilde şekillendi:

Gram Altın: Alış 6.703,01 TL / Satış 6.704,43 TL

Çeyrek Altın: Alış 11.216,00 TL / Satış 11.555,00 TL

Yarım Altın: Alış 22.433,00 TL / Satış 23.007,00 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 44.526,00 TL / Satış 45.809,00 TL

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Piyasalardaki bu kafa karıştırıcı tablonun ardından yatırımcıların en çok merak ettiği yön arayışına dair kritik değerlendirme Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten geldi. Mart ayında yaşanan sert geri çekilmelerin tamamen geçici olduğunu savunan Memiş, yılın ilk çeyreğinin kapandığını ve nisan ayıyla birlikte piyasalarda yepyeni bir fiyatlama sürecinin başlayacağını vurguladı. İkinci çeyrek için çok daha pozitif bir tablo çizen uzman isim, jeopolitik risklerin ani yön değişimlerine yol açabileceği konusunda da uyardı.

"ALTIN ŞU AN UCUZ, DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI"

Orta vadeli beklentilerini paylaşan İslam Memiş, ons altında rotanın 5.100 dolar seviyesine çevrildiğini belirtti. Gram altın tarafında da yıl içinde yukarı yönlü potansiyelin güçlü bir şekilde devam ettiğini söyleyen Memiş, mevcut fiyatların oldukça "ucuz" kaldığını ve yaşanan ufak çaplı düşüşlerin iyi bir alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Fiziki altın tarafında makas aralıklarının iyice açıldığına ve piyasada fiziki ürün bulmanın zorlaştığına dikkat çeken analist, elinde altın bulunduran vatandaşlara "aceleci davranmayın" tavsiyesinde bulundu. Memiş, yatırımcıların düşüş beklerken genellikle treni kaçırdığını ve fiyatlar yükselmeye başladığında alım için geç kaldıklarını belirterek, piyasadaki bu psikolojik döngüye karşı dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.