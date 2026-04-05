Son Mühür- Ticaret Bakanlığı, İstanbul’da faaliyet gösteren bir zincir markette sebze fiyatlarına yönelik dikkat çeken bir inceleme gerçekleştirdi.

Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden yapılan analizlerde çeri domates, Çengelköy salatalık ve kırmızı biberde üretimden tüketiciye uzanan süreçte ciddi fiyat artışları tespit edildi. Bakanlık, söz konusu artışların “haksız fiyat” kapsamında değerlendirildiğini açıkladı.

Hal Kayıt Sistemi ile adım adım inceleme

Piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında yapılan incelemede, ürünlerin tedarik zincirindeki tüm aşamaları detaylı şekilde analiz edildi.

Üretici, komisyoncu, tüccar ve perakende satış noktaları arasındaki fiyat geçişleri tek tek incelendi. Elde edilen veriler, özellikle zincir market aşamasında fiyatların katlanarak arttığını ortaya koydu.

Çeri domateste 5 katlık artış

İnceleme sonuçlarına göre çeri domatesin fiyat yolculuğu dikkat çekici seviyelere ulaştı. Antalya Kumluca Hali’nde faaliyet gösteren komisyoncudan 50 liraya alınan ürün, İstanbul’daki tüccar tarafından 110 liraya satıldı. Aynı ürün, zincir market raflarında ise 250 liradan tüketiciye sunuldu. Bu tablo, ürünün tedarik zinciri boyunca yaklaşık 5 katına varan bir fiyat artışı yaşadığını gösterdi.

Salatalık ve biberde de benzer tablo

Sadece domates değil, diğer sebzelerde de benzer fiyat artışları dikkat çekti. Çengelköy salatalık, komisyoncudan zincir markete 60 liradan satılırken, tüketiciye 135 liradan ulaştı.

Kırmızı biber ise Antalya’dan 70 liraya alınarak İstanbul’da 100 liraya zincir markete verildi, market rafında ise 225 liraya kadar yükseldi.

Haksız fiyat artışı tespiti yapıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, elde edilen bulgular doğrultusunda ilgili firmaların haksız fiyat artışı yaptığına hükmedildiği belirtildi.

Konunun, gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildiği ifade edildi.