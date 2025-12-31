Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesinde görev yapan başkanlar, 2026 yılına ilişkin ihracat ve ekonomi beklentilerini değerlendirdi. Yeni yıla dair temennilerini paylaşan başkanlar, özellikle kent ekonomisinin ihracat odaklı büyüme ivmesi kazanmasını beklediklerini dile getirdi.

Jak Eskinazi: Ülkemizin ihracat yolculuğuna katkı sunmaya devam edeceğiz

Yeni yılda ihracatın daha güçlü büyümesini sağlamak istediklerini vurgulayan ve Türkiye’nin ihracat yolculuğuna katkı sunacaklarının altını çizen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “2026’da ihracatımızı artırmayı ve daha güçlü bir büyüme ivmesi yakalamayı hedefliyoruz. Yeni yılda tüm sektörlerimizle ülkemizin ihracat yolculuğuna katkı sunmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, 2025 yılında EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin sergilediği ortak performansın önemine işaret ederek, bu birlikteliğin 2026’ya daha güçlü bir başlangıç için kendilerini motive ettiğini vurguladı.

Hayrettin Uçak: İhracat yapımızı daha verimli bir noktaya taşıyacağız

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 86 yıllık kurumsal birikimine dikkat çeken EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2026 yılına ilişkin mesajında, “Bu birikimin üzerine ekleyeceğimiz yeni projelerle ihracat yapımızı daha verimli bir noktaya taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Muhammet Öztürk: Üyelerimizin katkıları, bölge ihracatının gelişmesini mümkün kılıyor

EİB bünyesinde 8 bini aşkın ihracatçının katkısının altını çizen Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk ise, “Üyelerimizin katkıları, bölge ihracatının sürdürülebilir şekilde gelişmesini mümkün kılıyor” sözleriyle kolektif yapının önemini vurguladı. 2025 yılında 17 fuara milli katılım organizasyonu ve 13 sektörel ticaret heyeti düzenleyen Ege İhracatçı Birlikleri’nin, 2026’da uluslararası alanda daha görünür olmayı hedeflediğini EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan dile getirdi.

Kuru meyve ihracatında Türkiye’nin lider konumunda bulunan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin son 10 yılda Amerika ve Uzakdoğu pazarlarında önemli bir başarı yakaladığını hatırlatan EKMİB Başkanı Mehmet Ali Işık, 2026 yılında bu başarıyı EİB geneline yaymayı hedeflediklerini belirterek, “Pazar çeşitliliği güçlendiren adımlar, yıl boyunca önceliklerimiz arasında yer alacak” dedi.

Ali Fuat Gürle: Yenilikçi uygulamalar temel yaklaşımımız olacak

Dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatiflerinden GlobalGAP’a Türkiye’de üye olan ilk ihracatçı birliği olan EİB’nin, 2026 yılında da sürdürülebilirlik ve yenilikçi uygulamaları önceliklendireceğini Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, “Sürdürülebilir ve yenilikçi uygulamalar ise tüm süreçlerimizin temel yaklaşımı olmaya devam edecek” sözleriyle ifade etti.

Sürdürülebilir ve yenilikçi uygulamaların ihracatçıları uluslararası pazarlarda daha rekabetçi hale getirdiğini belirten Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, “Bu yaklaşım, ihracatımızın rekabet gücünü değil, daha çok değer üretme kapasitesini yükseltecek” diyerek 2026 yılına yönelik vizyonu ortaya koydu.

2025 yılında 1,4 milyar dolarlık ihracat performansıyla EİB çatısı altında üçüncü sıraya yükselen Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu da, 2026 yılında tüm sektörler için yeni fırsat alanlarının oluşmasını ve ihracat yoluyla ülke ekonomisine katkının artmasını temenni etti.

Emre Uygun: fırsatların üretime, istihdama ve ülkemizin dış ticaretine olumlu yansımasını diliyoruz

2025 yılında dünya genelinde 18,5 milyar dolarlık döviz girdisi sağlayan Ege İhracatçı Birlikleri’nin öncelikleri arasında istihdamın artırılması ve sosyal barışa katkı da yer aldı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, “Bu fırsatların üretime, istihdama ve ülkemizin dış ticaretine olumlu yansımasını diliyoruz” diyerek 2026 hedeflerini paylaştı.

EİB’nin üretim, istihdam ve ihracat alanındaki sorumluluklarını 2026 yılında da sürdüreceğini Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar dile getirirken, tütün sektöründe 2025 yılında 1 milyar dolar barajının aşılmasına dikkat çeken Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, 2026’da daha güçlü bir ihracat yılı hedeflediklerini vurguladı.

Cumhur İşbırakmaz: İşimiz üretim gücümüz ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2026 yılına yönelik hazırlanan kutlama videosunda da ihracatla büyümenin önemine dikkat çekildi. EİB Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz, yeni yıla ilişkin mesajını, “Yeni yılda ihracatla büyümeye devam, İşimiz üretim gücümüz ihracat” sözleriyle özetledi.