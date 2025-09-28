Michigan eyaletinin Grand Blanc kentinde meydana gelen olayda, bir saldırgan ayin sırasında aracını kiliseye çarptı. Çarpmanın ardından içeri giren saldırgan, cemaatin üzerine ateş açarak paniğe yol açtı.

Kiliseyi ateşe verdi

Yetkililer, saldırganın yalnızca silah kullanmakla kalmayıp aynı zamanda kiliseyi de ateşe verdiğini açıkladı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle ekiplerin olay yerine müdahalesi gecikmeden başlatıldı. Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından kiliseye girileceği, can kaybı sayısının artabileceği belirtildi.

Saldırgan etkisiz hale getirildi

Polis yetkilileri, saldırganın güvenlik güçlerince vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Şüphelinin kimliği ve saldırıyı gerçekleştirme amacı hakkında soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Trump’tan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, olaydan kısa süre sonra bilgilendirildiğini duyurdu. Trump, FBI’ın federal soruşturmayı devraldığını belirterek, “Şüpheli öldürüldü, ancak öğrenilmesi gereken çok şey var. Bu ABD’deki Hristiyanlara yönelik bir başka hedefli saldırı gibi görünüyor. Ülkemizdeki bu şiddet salgını derhal sona ermeli” dedi.

Federal kurumlar devrede

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, FBI ve Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu’nun (ATF) yerel yetkililere destek vereceğini açıkladı. Bondi, “İbadethanede meydana gelen bu tür şiddet olayları yürek parçalayıcı. Bu trajedinin kurbanları için dua edelim” ifadelerini kullandı.

FBI’dan kınama

FBI Direktörü Kash Patel ise saldırıyı “korkakça bir eylem” sözleriyle nitelendirdi. Patel, “Bu korkunç trajedi sırasında kurbanlar ve aileleri için dua ediyoruz. Yerel yetkililere tüm desteğimizi sunacağız” dedi.