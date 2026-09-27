Son Mühür- Ege Bölgesi, küresel rekabetin ve maliyet baskılarının zirve yaptığı 2026 yılının ilk sekiz ayında ihracat çarklarını döndürmeyi başardı. Bölgenin toplam ihracatı yüzde 2’lik artışla 29 milyar 154 milyon dolara ulaştı. Rakamlar umut verici. Ancak asıl hikaye, iller arasındaki performans savaşında gizli. Denizli, Balıkesir, Muğla ve Uşak müthiş bir ivme yakaladı. Manisa ve Afyonkarahisar ise genel ortalamayı adeta frenledi.

Sadece ağustos ayına baktığımızda Ege'nin kasasına 3 milyar 625 milyon dolar girdi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,13'lük bir artış var. Küçük bir adım. Beklentiler ise çok daha büyük.

Zirvenin sahibi belli

Bölge ihracatının yüzde 54'ünü tek başına İzmir karşılıyor. Şehrin sekiz aylık karnesinde 15 milyar 618 milyon dolar yazıyor. Fakat ağustos ayında çarklar biraz yavaşladı. Geçen yıla göre yüzde 1,24'lük ufak bir kayıp yaşandı ve aylık fatura 1 milyar 842 milyon dolarda kaldı.

Şehrin ihracat motorunu madeni yağlar ve yakıtlar çalıştırdı. Sadece bu gruptan 292 milyon dolarlık gelir elde edildi. Kazanlar ve makinalar ikinci, demir-çelik ise üçüncü sırada yer aldı. En çok malı Almanlara sattık. Almanya pazarını 169 milyon dolarla ABD, 144,8 milyon dolarla İspanya izledi. Rotamız ağırlıklı olarak batıydı.

Balıkesir şaşırttı, Manisa yaralı

İhracat liginde ikinci sıradaki Manisa zor günlerden geçiyor. Sekiz aylık tablo yüzde 9'luk bir erimeyi gösteriyor. Ağustos ayında kayıp daha da derinleşti ve şehir ihracatı yüzde 12,81 düşüşle 554 milyon dolara geriledi. Manisa kan kaybediyor.

Tablonun parlayan yıldızı ise kesinlikle Balıkesir. Şehir, ağustos ayında yüzde 55'lik inanılmaz bir artışa imza attı. Rakam 307,6 milyon doları buldu. Balıkesir bölgenin net rekortmeni. Sekiz aylık periyotta ise 1 milyar 864 milyon doları gördü.

Denizli ağustosta yüzde 19,3'lük sıçramayla 453 milyon doları kasasına koydu. Muğla sessiz ve derinden ilerliyor. Sekiz ayda 1 milyar dolar barajını aşmayı başardı. Uşak, Aydın ve Kütahya da kendi rekorlarını tazeledi. Afyonkarahisar'ın sekiz aylık tablosu ciddi şekilde ekside olsa da, şehir ağustos ayında yüzde 13'lük bir toparlanma sinyali verdi. Umut ışığı yandı.

"Bu ivme bizi kesmez"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk verilerden memnun. Ancak tehlikenin de farkında. Küresel savaşta rekabet gücünü koruyabilmek için çift haneli büyümelere ihtiyaçları olduğunu açıkça söylüyor. İhracatçının sırtındaki maliyet yükü ağır. Finansmana erişim ise başlı başına bir sınav.

"İhracatçının önünü görebildiği, yatırım kararlarını sağlıklı alabildiği bir ortam şart" diyor Öztürk. Hedefleri sadece hacmi büyütmek değil. Asıl dertleri Türkiye’nin kilogram başına ihracat değerini artırmak. Katma değerli ve teknoloji yoğun üretime odaklanmak zorundalar. Öztürk, Ege'nin gerçek potansiyelinin 50 milyar dolar olduğunu savunuyor. Hedef belli. Yol ise bir hayli meşakkatli.

