Son Mühür / Atakan Başpehlivan Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, geçtiğimiz günlerde Yunanistan’ın bölgedeki provokasyonlarına karşı Söke'ye yerleştirilen komando tugayı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yankı Bağcıoğlu: Askeri tedbirler siyasi ve hukuki iradeyle tamamlanmalı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge ilan etme iradesinin ortaya koymadı gerektiğini söyleyen Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, "TSK’nın tehdit değerlendirmeleri ile görev ve harekât ihtiyaçları doğrultusunda kuvvet yapısını ve hazırlıklarını sürekli gözden geçirmesinden daha doğal bir şey olamaz. Barışın temeli caydırıcılıktır. Ancak askerî tedbirler kadar önemli olan, bunları güçlü bir siyasi ve hukuki iradeyle tamamlamaktır. Bu kapsamda; Deniz Yetki Alanları Kanunu’nun bir an önce yasalaştırılması stratejik bir gerekliliktir. Kanunda, Ege’de egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar meselesine, ada isimleri tek tek belirtilmeden, mevcut ihtilafı ve hukuki statüyü koruyacak şekilde yer verilmesi değerlendirilmelidir. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye, Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge ilan etme iradesini ortaya koymalıdır. 'Önce ilan, ardından müzakere ve anlaşmalar' yaklaşımı Türkiye’nin diplomatik ve hukuki hareket alanını güçlendirecektir" dedi.

"Caydırıcılık yalnızca silahlı kuvvetler ile olmaz"

Son olarak, Türkiye'nin bölgedeki caydırıcılığın on yalnızca silahlı kuvvetler ile değil aynı zamanda siyasi ve hukuki bir iradeyle de ortaya konulması gerektiğini söyleyen Bağcıoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarımızda Aralık 2020’den bu yana yapılmayan araştırma faaliyetlerine yeniden başlanmalıdır. Caydırıcılık yalnızca güçlü silahlı kuvvetlerle değil, siyasi irade, hukuk ve sahadaki kararlılığın birlikte ortaya konulmasıyla sağlanır"