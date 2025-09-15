İsveç’in Göteborg kentinde düzenlenen fuarda üniversite, birçok uluslararası kurumla iş birliği anlaşması imzalayarak küresel ağını genişletti.

Rektör Budak: Küresel Ağımızı Genişlettik

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, fuar kapsamındaki çalışmalarını değerlendirdi. Budak, "Üniversitemizin bilimsel altyapısını ve ‘Araştırma Üniversitesi’ kimliği ile öne çıkan güçlü akademik yapısını katılımcılara tanıttık. Temsilcilerimiz, Avrupa çapında birçok yükseköğretim kurumuyla bir araya gelerek yeni iş birliği fırsatları üzerinde görüşmeler gerçekleştirdi" dedi.

Rektör Budak, fuarda uluslararası sıralamalarda ilk 100 içerisinde yer alan birçok Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika üniversitesiyle yapılan görüşmeler sonucunda çeşitli iş birliği anlaşmalarının imzalandığını ve bu anlaşmaların üniversitenin küresel akademik ağını daha da genişleteceğini vurguladı.

"Türkiye İçin Stratejik Bir Adım Oldu"

Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. İlker Aydın, fuarın üniversite için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Aydın, "EAIE 2025, akademik iş birliklerini geliştirmek ve Türk yükseköğretiminin dünyadaki görünürlüğünü artırmak açısından bizlere çok önemli fırsatlar sundu. Bu fuar, Ege Üniversitesinin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırması ve Türk yükseköğretiminin küresel ölçekte tanıtımı açısından stratejik bir adım oldu" diye konuştu.

Etkinlik kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı da Ege Üniversitesi standını ziyaret ederek, üniversiteyi yeni Erasmus projeleri için tebrik etti. Astarcı, Ege Üniversitesinin Avrupa’daki görünürlüğünün ve Türkiye’nin uluslararası akademik iş birliklerine katkısının önemine dikkat çekti.