Son Mühür/ Merve Turan - Çiğli Belediyesi’nin Yaz Dönemi Spor Kursları kapsamında düzenlenen yüzme kursu başarıyla sona erdi. 12 hafta süren programda toplam 409 kursiyer, uzman antrenörler, cankurtaranlar ve sağlık ekiplerinin gözetiminde haftada iki gün, birer saat yüzme eğitimi aldı.

Geleneksel yüzme şenliğiyle final yapıldı

Kursun sonunda Çiğli Belediyesi’nin her yıl düzenlediği yüzme şenliği gerçekleştirildi. Kursiyerler şenlikte hem keyifli vakit geçirdi hem de öğrendikleri yüzme tekniklerini sergiledi. Etkinliğin ardından düzenlenen törende tüm katılımcılara başarı madalyaları verilerek emekleri taçlandırıldı.

Kış dönemi kursları başlıyor

Yaz döneminde yoğun ilgi gören spor kurslarının ardından Çiğli Belediyesi, kış döneminde de 13 farklı branşta kurs düzenleyecek. Futbol, basketbol, voleybol, tenis, taekwondo, masa tenisi, pilates, satranç, yoga, zumba, futsal, akıl ve zeka oyunları ile hareket eğitimi branşlarında kurslar açılacak.

Başkan Yıldız: “Hedefimiz sağlıklı nesiller”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sunmak için spora büyük önem veriyoruz. Yüzme kursumuz sayesinde yüzme bilmeyen çocuklarımız suyla tanıştı, yetenekliler kendini geliştirme fırsatı buldu. Kış döneminde de farklı branşlarda kurslarla yanlarında olacağız. Çiğli’de sporla büyüyen sağlıklı nesiller yetiştirmek en büyük hedefimiz” dedi.