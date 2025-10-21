Son Mühür/ Emine Kulak- Ege Belediyeler Birliği Meclis toplantısı, Denizli Belediye Başkanı ve Ege Belediyeler Birliği Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanlığında İzmir’de düzenlendi. Meclis toplantısında, Ege Belediyeler Birliği’nin 2026 yılı ödeneğinin 55 milyon 265 bin lira olması oy birliği ile kararlaştırıldı.

TUGAY: POPÜLİST BASKI ALTINDAYIZ.

Toplantıya katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, dünya genelinde kamu maliyesinin zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, “Ülkeler hiçbir zaman borçlanmadıkları kadar borçlanmış durumdalar’ şeklinde bir yazı okudum. Japonya’da da kamu çökmüş durumda. Dünya’nın genelinde kamu kaynaklarının kullanımı hakkında sıkıntı yaşıyoruz. Hepimiz aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Bir tarafta yüz yüze baktığımız ve onların oyları ile geldiğimiz bir yerdeyiz. Ayrıca popülist baskı altındayız. Şartlarımız uygun olmadığı halde istihdam konusunda şartları zorlamak zorunda kalıyoruz. Memnuniyetsiz bir seçmen kitlesi bize ağır eleştirilerde bulunuyor. Sadece kendi şehirlerimizde değil Dünya’da da var. İçinde olduğumuz dönemin kötü bir dönem olduğunu düşünüyorum. Çok hızlı bir teknolojik değişim ve iklim krizinin ağır bir şekilde yaşandığı dönemdeyiz” diye konuştu.

BÜYÜKERŞEN: BELEDİYECİLİĞİ BELEDİYE BAŞKANI OLUNCA ÖĞRENDİM

Toplantıya katılan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin onursal başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen de duygusal bir konuşma yaptı. Büyükerşen, belediyecilikte uzun yıllara dayanan deneyimini paylaşarak, “Sizlere hitap edebilme ve sizi selamlayabildiğim için kendimi bahtiyar hissediyorum. Belediyeciliğine ne olduğunu belediye başkanı olunca öğrendim. Geceyi gündüze katarak çalışmanın ne olduğunu bilenlerdenim. 5 dönem aralıksız belediyeciliğin ne olduğunu öğrenmekle zaman geçirdim. Bu yıllar sıkıntılar yılları. Ege Bölgesi benim için son derece önemli olarak gördüğüm topraklardır” dedi.