Ebru Özkan, Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun kızı olarak biliniyor. Hem tiyatro hem de ekran dünyasında tanınan Ebru Özkan, 18 Kasım 1978’de Ankara’da doğdu. Oyunculuğuyla tanınıyor ve babası Arif Erkin’in vefatının ardından bu bilgi sıkça gündeme geldi. Arif Erkin’in ailesiyle ilgili bilgilerde de doğrudan Ebru Özkan’ın kızı olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle, Ebru Özkan gerçekten Arif Erkin’in kızı.

Ebru Özkan'ın babası kim?

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Ebru Özkan, pek çok dizi ve tiyatro oyununda da rol aldı. Aynı zamanda Ertan Saban ile evli ve bir kız çocuk annesi. Medyadaki güncel haberlerde, Ebru Özkan'ın Arif Erkin'in kızı olduğu net şekilde belirtiliyor.

Arif Erkin ise hem müzik hem oyunculuk kariyeriyle tanınıyor ve Türk sinema ile televizyonuna uzun yıllar emek verdi. Ebru Özkan'ın sanatçı annesi ve babasının etkisiyle, küçük yaşlardan itibaren sahne sanatlarına ilgi duyduğu biliniyor. Böylece hem yeteneğini geliştirdi, hem de ailesinin mirasını sürdürdü.

Ebru Özkan kimdir? Kariyeri

Ebru Özkan, 18 Kasım 1978’de Ankara’da doğdu. Çocukluğu Ankara ve Nevşehir’de geçti, daha sonra üniversite eğitimi için İstanbul’a taşındı. İlk olarak Bilkent Üniversitesi’nde burslu olarak eğitim aldı, ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Çocuk yaşlarda tiyatroya olan ilgisiyle öne çıktı ve ilkokulda sahneye ilk adımını attı. Öğrencilik yıllarında çeşitli oyunlar kaleme aldı ve modellik de yaptı.

Oyunculuk kariyerinin başlangıcı okul yıllarında, “Gözyaşı Çetesi” adlı diziyle oldu. Ardından “Kara İnci”, “Güldünya”, “Anneler ile Kızları” gibi dizilerde yer aldı. Özellikle “Hanımın Çiftliği” dizisindeki Halide karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Oyunculuğun yanı sıra tiyatroda da aktif oldu, “Atları da Vururlar”, “Romeo ve Juliet” gibi önemli oyunlarda sahne aldı.

2014-2017 yılları arasında yayınlanan “Paramparça” dizisinde Dilara karakterini canlandırdı. Bu yapımda elde ettiği başarı, televizyon dünyasında güçlü bir konuma ulaşmasını sağladı. 2019-2021 yılları arasında ise “Hekimoğlu” dizisinde İpek Tekin rolüyle dikkat çekti. Ayrıca dijital platform projelerinde ve Netflix yapımlarında da yer aldı. “Şahmaran” dizisindeki Çavgeş karakteri ve “Ben Gri” gibi projelerde önemli roller üstlendi.

Özel hayatında 2016’da Ertan Saban ile evlendi ve 2018’de bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ebru Özkan, hem sinema hem de televizyon dünyasında istikrarlı bir kariyer ortaya koydu, hanedan kökenli bir ailenin ferdi olarak sanat dolu bir yaşam sürüyor. Oyunculuğuyla birçok ödüle layık görüldü ve modern Türk dizilerinin önemli kadın oyuncuları arasında yer aldı.