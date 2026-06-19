Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Kuzey Makedonya’nın etkileyici atmosferiyle bilinen şehri Ohrid, bu hafta sonu Balkanların en iyi triatletlerine ev sahipliği yaptı.

Balkan Triatlon Şampiyonası yarışına İzmir’den giden üç milli sporcumuzun sergilediği performans, hem kulüplerini hem de şehrimizi gururlandıran bir hikayeye dönüştü.

Ohrid’de Türk rüzgarı esti

Şampiyona süresince gözler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün tecrübeli isimlerindeydi. Yarışın zorlu parkurlarında ter döken Taha Eren Coşgun ve Emir Aracı elit erkekler kategorisinde, Delfin Eylül Avcı ise elit kadınlar kategorisinde ay-yıldızlı formayla mücadele etti.

Sporcular, yalnızca kendi sınırlarını zorlamakla kalmayıp, Balkan ülkelerinin güçlü rakipleriyle de kıyasıya bir mücadeleye girdiler.

Gümüş madalyanın sahibi oldular

Şampiyonanın en zorlu etaplarından biri olan bayrak yarışında ise heyecan yüksekti. Takım ruhunu sahaya yansıtan Taha Eren Coşgun ve Delfin Eylül Avcı, tempoyu bir an olsun düşürmedi.

Hırvat sporcuların oldukça güçlü olduğu bu yarışta, vazgeçmeden mücadelelerini devam ettiren ikili, bitiş çizgisini ikinci sırada görmeyi başardı. İkinciliği elde eden sporcular gümüş madalyanın da sahibi oldu.