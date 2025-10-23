EuroLeague Normal Sezon 6. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, yarın saat 20.30’da Basketbol Gelişim Merkezi’nde Fenerbahçe Beko’yu ağırlayacak. İki dev ekip, Avrupa arenasında kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe Beko dalgalı bir başlangıç yaptı

Geçtiğimiz sezonu EuroLeague şampiyonu olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko, 2025-26 sezonuna istikrarsız bir performansla başladı. Sarı-lacivertliler, geride kalan 5 haftada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor. EuroLeague’in 5. haftasında sahasında Alman temsilcisi Bayern Münih’i 88-73 mağlup eden Fenerbahçe Beko, bu sonuçla moral buldu.

Anadolu Efes Avrupa arenasında 881. maçına çıkıyor

Ev sahibi Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 881. karşılaşmasına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa’da oynadığı 880 maçta 496 galibiyet ve 384 mağlubiyet aldı.

2001-02 sezonundan itibaren EuroLeague’de mücadele eden Anadolu Efes, 632 maçta 339 galibiyet kaydetti. Son hafta sahasında Panathinaikos Aktor’a 95-81 yenilen Efes, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 16. sırada bulunuyor.

Türk takımları Avrupa kupalarında 26 kez karşılaştı

İki Türk temsilcisi bugüne kadar Avrupa kupalarında 26 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Fenerbahçe Beko 17, Anadolu Efes ise 9 galibiyet elde etti. EuroLeague özelinde bakıldığında ise 24 karşılaşmada sarı-lacivertliler 16, lacivert-beyazlılar 8 kez sahadan galip ayrıldı.

Kritik mücadeleye hazırlık

EuroLeague’de heyecanın yüksek olacağı Türk derbisinde, geçen sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko ile iki kez EuroLeague şampiyonluğunu kazanan Anadolu Efes, önemli bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Her iki takım da galibiyet için sahada maksimum performans sergilemeyi hedefliyor.

