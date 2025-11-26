Tören, Koç Üniversitesi'nde Kasım ayı sonunda düzenlendi. Ufuk Akçiğit, makroekonomi ve firma dinamikleri üzerine odaklanan araştırmalarıyla tanınıyor. Ödül, onun uluslararası akademik başarılarını taçlandırıyor.

Prof. Dr. Ufuk Akçiğit Kimdir

Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Arnold C. Harberger Kürsüsü'nü sürdürüyor. Makroekonomist kimliğiyle ekonomik büyüme, inovasyon, girişimcilik ve verimlilik gibi alanlarda araştırmalar yürütüyor.

Akçiğit, Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'nda kıdemli araştırma görevlisi. Ekonomik Politika Araştırma Merkezi ve Brookings Enstitüsü'nde de aktif rol alıyor. Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nde araştırma grubu başkanlığı yapıyor. Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi olarak üniversitesine katkı sağlıyor.

Araştırmaları, firma düzeyinde mikro verileri kullanıyor. Sanayi politikaları ve rekabetin ekonomik büyümeye etkisini inceliyor. IMF, OECD ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na danışmanlık veriyor. Çalışmaları, dijital dönüşüm ve siyasi bağlantıların inovasyon üzerindeki rolünü ele alıyor.

Prof. Dr. Ufuk Akçiğit Kaç Yaşında ve Nereli

Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, 23 Mayıs 1980 doğumlu. 2025 itibarıyla 45 yaşında bulunuyor. Almanya'da doğdu. Ailesi 1960'ların sonunda iş için Almanya'ya gitmişti. Dört yaşındayken Bursa'ya döndü.

İlkokul eğitimini Bursa'nın Karacabey ilçesinde tamamladı. Çocukluğundan beri matematik ve ekonomiye ilgi duydu. Lise sonrası Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü'ne girdi. Lisansını 2003'te bitirdi. Rektör Özel Ödülü kazandı.

Akçiğit, aile kökenini Bursa'ya bağlıyor. Kariyerinin büyük kısmını ABD'de geçiriyor. Chicago'da yaşıyor. Araştırmalarını uluslararası ekiplerle yürütüyor.

Prof. Dr. Ufuk Akçiğit Kariyeri

Ufuk Akçiğit, Koç Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra MIT'ye gitti. 2009'da doktora derecesini aldı. Tezi, sanayi politikası ve ekonomik büyüme üzerineydi. Danışmanı Daron Acemoğlu'ydu.

Doktora sonrası Pennsylvania Üniversitesi'nde yardımcı doçent oldu. 2015'te Chicago Üniversitesi'ne geçti. 2018'de doçent, 2019'da profesör terfisi aldı. 2020'de Arnold C. Harberger Kürsüsü'ne atandı.

Akçiğit, Akçiğit Araştırma Ekibi'ni kurdu. Bu ekip, inovasyon ve ekonomik büyüme üzerine mikro verilerle çalışıyor. Halle Enstitüsü'nde Doğu-Batı Almanya ekonomik farklarını araştırıyor. 1,5 milyon avroluk fon aldı.

Kariyerinde editörlükler yaptı. Journal of Economic Growth'ta yardımcı editör. Asaf Savaş Akat İktisat Ödülü'nü 2019'da kazandı. Max Planck-Humboldt Araştırma Ödülü'nü 2020'de aldı. Guggenheim Vakfı ödülünü 2021'de ekonomi dalında kazandı.

Akçiğit, seminerler veriyor. Sabancı Üniversitesi'nde firma dinamikleri üzerine konuştu. İtalya ve Türkiye örneklerini analiz etti. Rekabet azalmasının büyümeyi engellediğini vurguladı. Politika yapıcılara hızlı müdahale önerdi.

Prof. Dr. Ufuk Akçiğit Ödülleri ve Katkıları

Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, Akçiğit'in 2025'teki en büyük onuru. Koç Üniversitesi, 2016'dan beri bu ödülü veriyor. 50 yaş altındaki Türk bilim insanlarını hedefliyor. Akçiğit, sekizinci kez verilen madalyanın sahibi.

Ödül, inovasyon ve büyüme çalışmalarını tanıyor. Akçiğit, pandemi gibi krizlerde rekabet politikalarının önemini vurguluyor. Dijital platformların etkisini inceliyor. Araştırmaları, şirket büyüklüğü ve regülasyon ilişkisini aydınlatıyor.

Akçiğit, CHP ekonomi danışman kadrosunda yer aldı. 2022'de bu rolü üstlendi. Beşiktaş JK kongresinde yönetim listesinde bulundu. Akademik yayınları, Journal of the European Economic Association'da editörlükle güçlendi.

Çalışmaları, global ekonomiye katkı sağlıyor. Rimini Ekonomik Analiz Merkezi'nde görev aldı. CESifo Enstitüsü'nde araştırma ortağı. Bu roller, uluslararası ağını genişletiyor.

Akçiğit, genç ekonomistlere ilham veriyor. Koç Üniversitesi kökenli olarak, Türk akademisyenlerin başarısını simgeliyor. Madalya töreni, onun evrensel katkılarını kutladı. Araştırmaları, Türkiye'nin sanayi politikalarına ışık tutuyor.