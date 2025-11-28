Mehmet Ali Ağca, 9 Ocak 1958’de Malatya’nın Hekimhan ilçesinde doğdu. 1970’lerin sonunda Ülkü Ocakları’na yakınlaştı, ardından ülkücü çizgiden ayrılarak aşırı sağcı gruplarla ilişki kurdu. 1979’da Abdi İpekçi suikastıyla Türkiye’de tanındı; Milliyet gazetesinin genel yayın yönetmenini öldürdükten sonra Kartal-Maltepe Askeri Cezaevi’nden firar etti. 13 Mayıs 1981’de Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’nda Papa II. Jean Paul’e ateş ederek ağır yaraladı.

Ağca, 1981-2000 yılları arasında İtalya’da müebbet hapis yattı. Papa’nın affıyla 2000’de Türkiye’ye iade edildi, burada İpekçi suikastı ve iki banka soygunu nedeniyle 10 yıl daha cezaevinde kaldı. 18 Ocak 2010’da serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra kitap yazdı, televizyon programlarına katıldı ve sıkça tartışmalı açıklamalar yaptı.

Papa Suikastının Arkasındaki İddialar

Suikastın nedeni hâlâ net değil. Ağca mahkemede farklı dönemlerde farklı gerekçeler gösterdi:

İlk ifadelerinde Bulgar istihbaratı ve KGB’nin talimatıyla hareket ettiğini iddia etti (Soğuk Savaş dönemi “Bulgar bağlantısı” tezi).

Daha sonra “Ben İsa Mesih’im, kıyamet habercisiyim” diyerek dini-felsefi gerekçeler sundu.

Bir başka açıklamasında suikastı tek başına planladığını, Papa’nın “komünizmin lideri” olduğunu düşündüğünü söyledi.

2010’lardan sonra ise İran devrim muhafızlarının kendisine para teklif ettiğini öne sürdü.



İtalyan mahkemeleri “Bulgar bağlantısı”nı kanıtlayamadı; dava 1986’da düştü. CIA, MI6 ve İtalyan gizli servisleri tarafından hazırlanan raporlar da kesin delil bulunamadığını belirtti. Papa II. Jean Paul, 1983’te cezaevinde Ağca’yı ziyaret etti ve onu affettiğini açıkladı. Papa, suikastın arkasında “karanlık güçler” olduğunu söylemekle yetindi.

Bugün suikast hâlâ çözülmemiş bir siyasi muamma olarak kabul ediliyor.