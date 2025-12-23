Sezon başında Samsunspor'a katılan ve kısa sürede takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Musaba, hızı ve adam eksiltme yeteneğiyle öne çıkıyor. Fenerbahçe teknik heyetinin, oyuncunun hem sol hem de sağ kanatta oynayabilme özelliğinden etkilendiği belirtiliyor. Samsunspor cephesi ise sözleşmesi devam eden yıldız oyuncusu için belirlenen serbest kalma bedelleri üzerinden pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

Sözleşme Şartları ve Serbest Kalma Bedeli

Anthony Musaba'nın Samsunspor ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli olan uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor. 12 Temmuz 2025 tarihinde atılan imzaların ardından Karadeniz ekibine katılan oyuncunun kontratında özel çıkış maddeleri yer alıyor. Edinilen bilgilere göre, Musaba'nın sözleşmesinde Türkiye içi transferler için 6 milyon Euro, yurt dışı transferleri için ise 5 milyon Euro seviyesinde bir serbest kalma bedeli bulunuyor.

Fenerbahçe yönetiminin bu rakamlar üzerinden nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu olurken, oyuncunun güncel piyasa değeri de yükselişini sürdürüyor. 17 Aralık 2025 tarihinde yapılan son güncellemelere göre Musaba'nın piyasa değeri 4 milyon Euro seviyesine ulaştı. Sarı-lacivertlilerin, oyuncuyu kadrosuna katmak için takas formülü veya bonservis pazarlığı seçeneklerini değerlendirdiği konuşuluyor.

Saha İçi Performansı ve İstatistikler

2025-2026 Süper Lig sezonunda Samsunspor formasıyla 15 maça çıkan Anthony Musaba, takımının hücum gücüne doğrudan katkı sağlıyor. Bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki oyuncu, maçların yüzde 82'sine ilk 11'de başladı. Özellikle geçiş oyunlarındaki sürati ve savunma arkasına yaptığı koşularla rakip defansları zorlayan Musaba, modern kanat oyuncusu profilini sahaya yansıtıyor.

1,82 metre boyundaki oyuncu, sadece hızıyla değil, çift ayaklı olmasıyla da teknik direktörlerin elini güçlendiriyor. Asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen sağ kanatta ve ihtiyaç halinde santrafor bölgesinde de görev yapabiliyor. Dripling becerisi ve ceza sahası içi etkinliği, onu Fenerbahçe gibi hücum ağırlıklı oynayan takımlar için ideal bir hedef haline getiriyor.

Anthony Musaba Kimdir?

Anthony Tite Musaba, 6 Aralık 2000 tarihinde Hollanda'nın Beuningen kentinde dünyaya geldi. Futbol altyapısını Hollanda'da alan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşlığı da bulunan oyuncu, kariyerinde NEC Nijmegen ve Monaco gibi takımların bünyesinde bulundu. 2025 yazında Samsunspor'a transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan Musaba, atletik yapısı ve çok yönlü hücum özellikleriyle tanınıyor. Ayrıca profesyonel futbolcu olan Richie Musaba adında bir ikiz kardeşi bulunuyor.