Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sabah saatlerinde işlek bir güzergahta meydana gelen arıza, hem yolculara hem de sürücülere zor anlar yaşattı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir halk otobüsünün yolda kalması, özellikle sabah yoğunluğunda trafiği olumsuz etkiledi. Bu olay, kentteki toplu taşıma araçlarının durumu hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Yoğun trafikte motor arızası ve yakıt sızıntısı

Ulucami durağından hareket eden ve Irganlı Mahallesi'ne doğru seyreden 270 numaralı halk otobüsü, Üçgen mevkisine ulaştığı sırada motorunda beklenmedik bir arıza meydana geldi. Arızanın hemen ardından, otobüsün motor kısmından yola yakıt sızmaya başlaması, zaten yoğun olan trafikte durumu daha da tehlikeli hale getirdi. Diğer araç sürücüleri, kayganlaşan zemin nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, otobüsün çevresinde de yoğunluk oluştu.

Yolcular başka araçla devam etti

Yaşanan arıza nedeniyle otobüsten inmek zorunda kalan yolcular, olay yerine yönlendirilen başka bir otobüse aktarıldı. Yolcular, kısa süreli aksaklığın ardından yollarına devam edebildi. Ancak bu durum, Denizlililerin son dönemde sıkça dile getirdiği toplu taşıma sorunlarını bir kez daha gündeme taşıdı. Kent sakinleri, özellikle yoğun saatlerde meydana gelen bu tür arızaların günlük hayatı olumsuz etkilediğini ve toplu taşıma hizmetlerinin kalitesinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Halktan yetkililere bakım çağrısı

Bu olayla birlikte, vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarının düzenli bakımlarının yapılıp yapılmadığı konusunda endişelerini dile getirdi. Otobüslerin yolda kalması, sadece trafik sıkışıklığına yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda yolcuların güvenliği açısından da risk oluşturuyor. Denizlililer, yetkililerden toplu taşıma araçlarının sefere çıkmadan önce gerekli kontrollerden geçirilmesi ve araç filosunun yenilenmesi konusunda daha hassas davranmalarını talep ediyor. Yetkililerin, vatandaşların bu haklı tepkilerini dikkate alarak daha güvenli ve kesintisiz bir toplu taşıma hizmeti sunması bekleniyor.