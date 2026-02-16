Olay, Gelik beldesi Dağbaca mevkiinde Hüseyin Bektaş’a ait maden ocağında meydana geldi. Göçük sırasında ocakta bulunan 3 işçi yer altında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tahlisiye ekipleri zamanla yarışı kazandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri ile jandarma ekipleri, zorlu yer altı koşullarına rağmen hızlı bir kurtarma operasyonu başlattı.

Ekiplerin titiz çalışması sonucu mahsur kalan işçilerden İsmet Kabuk’a ulaşıldı. Kabuk, yürütülen hummalı çalışmaların ardından sağ olarak göçük altından çıkarıldı.

Sağlık durumu iyi

Gün ışığına çıkarılan İsmet Kabuk, ocak önünde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diğer iki madenci için çalışmalar sürüyor

İlk işçinin kurtarılması ekiplerin ve ailelerin umutlarını artırırken, göçük altında kalan Veysel Oruçoğlu (46) ve Ziya Kiret’e (60) ulaşmak için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Tahlisiye ekiplerinin maden içerisindeki dikkatli ilerleyişi devam ederken, kurtarma çalışmalarının hassasiyetle yürütüldüğü bildirildi.