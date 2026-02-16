Son Mühür - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Darphane 1 ve 5 kuruşluk madeni paraların basımını durdurdu” iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Talep oluşması halinde...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda 1 ve 5 kuruşluk madeni para bulunduğu, bu nedenle ek talep oluşmadığı için yeni basım yapılmadığı belirtildi. Söz konusu paraların hâlen tedavülde olduğu vurgulanırken, ihtiyaç oluşması halinde yeniden üretimin gerçekleştirilebileceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca kamuoyunun kasıtlı şekilde yayılan manipülatif içeriklere karşı dikkatli olması gerektiği kaydedildi.