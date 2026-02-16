Feti Yıldız, “süreç” kapsamında hazırlanan komisyon raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, “umut hakkı” konusunun raporda doğrudan isim olarak yer almasa da içeriğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları çerçevesinde ele alınacağını ifade etti.

Komisyon raporuna ilişkin açıklama

Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan rapora dair yaptığı açıklamada, “umut hakkı” tartışmalarına değindi. Konunun adlandırma açısından farklı şekilde yer alabileceğini belirten Yıldız, içeriğin AİHM içtihatları doğrultusunda düzenleneceğini söyledi.

“AİHM kararları çerçevesinde yer alacak”

Açıklamasında raporun kapsamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldız, “Umut hakkı isim olarak olmasa bile AİHM kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak” ifadelerini kullandı. Yıldız’ın açıklaması, komisyon çalışmaları kapsamında yürütülen düzenlemelere ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi.