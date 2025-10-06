Damla Altun, sosyal medya dünyasının tanınmış fenomenlerinden biri olarak biliniyor. 25 Kasım 1992 tarihinde doğdu ve İstanbul’da yaşıyor. Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya bölümünden mezun oldu. YouTube kanalında makyaj, güzellik, yaşam tarzı ve seyahat temalı videolar üretiyor. Özellikle samimi vlogları, dekorasyon önerileri ve günlük yaşantısına dair paylaşımları ile geniş bir takipçi kitlesi kazanıyor.

Instagram’da @damlaaltun hesabını yaklaşık 800 bin kişi takip ediyor. Vlog içeriklerinde güzellik, estetik ve yaşam tarzı gibi konulara değiniyor. Sosyal medyada uzun süredir takip edilen fenomenlerin başında geliyor.

Damla Altun hamile mi?

Takipçilerinin merak ettiği hamilelik konusu açıklık kazandı. Damla Altun yakın zamanda yaptığı paylaşımda 14 haftalık hamile olduğunu açıkladı. Takipçilerine “Planlamadığımız, beklemediğimiz bir anda oldu, ama her şeyin kendi zamanı var” diyerek bu haberi duyurdu. Son dönemde yayımladığı vlogların çoğunda hamilelik sürecini bilmeden geçirdiğini belirtti.

Sevgilisi kim?

Damla Altun’un sevgilisi ve eşi ise kendisi gibi fenomen olan Uğur Şengül. Çift yaklaşık 10 sene sevgili kaldıktan sonra, 3 Temmuz 2024’te İtalya’nın Como kentinde evlendi. Evlerinde ve sosyal medya paylaşımlarında birlikte sıkça yer alıyorlar.

Özetle:

Damla Altun İstanbul’da yaşıyor, YouTube ve Instagram’da aktif içerik üreticisi.

Kadir Has Üniversitesi mezunu, 25 Kasım 1992 doğumlu.

14 haftalık hamile.

Eşi ve uzun süredir sevgilisi olan isim: Uğur Şengül. Çift, 2024’te evlendi..