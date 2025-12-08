Futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Ege Öztürk, 2025 yılının sonlarında magazin basınının ilgisini çekti. Eski Fenerbahçeli ünlü futbolcu Lincoln Henrique'nin kızı Milene Müller ile yaptığı evlilik, sosyal medyada ve spor camiasında geniş yankı uyandırdı. Bu evlilik haberi, genç kalecinin adının daha geniş kitlelerce duyulmasını sağladı.

Ege Öztürk kimdir?

Ege Öztürk, 4 Aralık 2007 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Futbola küçük yaşlarda ilgi duyan Öztürk, fiziksel avantajlarını kullanarak kaleci pozisyonunda uzmanlaştı. 1,92 metre boyundaki genç eldiven, modern kalecilik özelliklerini taşıyan ve hava toplarındaki hakimiyetiyle bilinen bir profildir.

Futbol eğitimini profesyonel kulüplerin altyapısında alan Ege Öztürk, Rams Başakşehir FK U19 takımının kadrosunda yer alır. Sağ ayağını etkili kullanan oyuncu, takımının savunma güvenliğinde önemli bir rol üstlenir. Genç yaşına rağmen disiplinli çalışması ve potansiyeli ile gelecek vadeden kaleciler arasında gösterilir.

Ege Öztürk kiminle evlendi?

Genç futbolcu, 2025 yılı Aralık ayında bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı yıldız Lincoln Henrique'nin kızı Milene Müller ile dünyaevine girdi. Çiftin evliliği, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyuruldu. Lincoln Henrique'nin üvey kızı olan eşiyle Ege Öztürk'ün birlikteliği, spor basınında "sürpriz evlilik" olarak nitelendirildi. Çiftin genç yaşta hayatlarını birleştirmesi takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

Hangi takımda oynuyor?

Ege Öztürk, aktif futbol kariyerine Rams Başakşehir Futbol Kulübü bünyesinde devam eder. Başakşehir'in U19 takımı kalesini koruyan Öztürk, U19 Süper Ligi'nde forma giyer. Takımıyla çıktığı maçlarda sergilediği performansla teknik heyetin takibinde olan genç kaleci, profesyonel A takım seviyesine yükselmek için çalışmalarını sürdürür.