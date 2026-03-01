ABD, İsrail ve İran üçgeninde gerilim tırmanmaya devam ediyor. Karşılıklı saldırılar sürmeye devam ederken, sürecin hangi noktaya ulaşacağı ise belirsizliğini koruyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sonucunda, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetmişti. Hamaney'in vefatının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başsağlığı mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Komşumuz İran’ın Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum.

Sayın Hamaney’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum.

İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması, bölgemizde cereyan eden çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."