ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarının ve İran'in misilleme saldırılarının yankıları sürmeye devam ediyor. Saldırılar kapsamında çok sayıda isim hayatını kaybederken, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de hayatını kaybettiği ifade edilmişti. Saldırıların ardından çok sayıda isimden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ederken, bir dikkat çeken açıklama da devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi'den geldi.

"İran pazarının Amerika'ya açılmasıyla bir trilyon dolardan fazla gelir sağlanacaktır!"

Fox News'e konuşan ve dikkat çeken açıklamalarda bulunan devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi "İktidar değişir de İran pazarının Amerika'ya açılmasıyla Amerikan ekonomisine muhtemelen bir trilyon dolardan fazla katkı ve gelir sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.