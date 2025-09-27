Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı’nın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki konuşmasına sert tepki gösterdi.

Erdoğan, “Dün soykırım şebekesinin başı, BM Genel Kurulu’nda yalanları ve tehditlerini dinleyecek kimse bulamadı, boş salona konuştu” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında uluslararası kamuoyunun Gazze konusunda giderek daha fazla bilinçlendiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bugüne kadar kulağının üzerine yatanlar, görüyoruz ki artık gaflet uykusundan uyanmaya başladı. Gazze’deki meseleyi Hamas parantezine indirgeyenler, kazın ayağının hiç de öyle olmadığının farkına varıyor. İsrail’in derdinin sadece Gazze olmadığı gün geçtikçe daha net anlaşılıyor.”

"CANAVARIN DURDURULMASININ ŞART OLDUĞU GÖRÜLDÜ"

Cumhurbaşkanı, özellikle Katar’a yönelik saldırıların İsrail’in niyetini açıkça ortaya koyduğunu belirterek, “Canavarın durdurulmasının şart olduğu bir kez daha görüldü” dedi.

Erdoğan ayrıca, son dönemde Filistin’i tanıyan devletlerin sayısındaki artışa dikkat çekerek, bunun Gazze’nin sebep olduğu küresel uyanışın sonucu olduğunu söyledi. “Filistin’in tanınması, geç de olsa önemli bir adımdır. Filistinli kardeşlerimize on yıllardır yapılan yanlıştan nereden dönülürse biz bunu sadece takdirle karşılarız” ifadelerini kullandı