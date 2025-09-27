Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 57’ncisini Afyonkarahisar’da gerçekleştirdi. Mitingde demokrasi, erken seçim, ekonomik kriz ve halkın iradesi vurguları öne çıktı. Özel’in konuşması sık sık sloganlarla kesildi.

"BU SADECE BİR MİTİNG DEĞİL, BÜYÜK BİR EYLEM"

Özgür Özel, konuşmasına Afyon halkına seslenerek başladı:

“Buraya yalnızca bir miting yapmak için değil; hak, hukuk ve demokrasi için geldik,” diyen Özel, Afyon’un vicdanına seslendiklerini ifade etti. CHP’nin Afyon’daki seçim geçmişine de değinen Özel, "15 kez kaybettik ama Afyon’a hiç küsmedik. Suçu halkta değil, kendimizde aradık" dedi.

BURCU KÖKSAL’A ÖVGÜ: “BU HİZMETLER BİRKAÇ DÖNEME SIĞAR”

Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın hizmetlerini örneklerle anlatarak, onun başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"2 kent lokantası, 75 TL’ye 4 çeşit yemek, uygun fiyatlı halk ekmek ve halk market, Zafer Kart ile sosyal yardımlar, çocuklar için kreş ve eğitim destekleri, Pati Köy ile sokak hayvanlarına destek, Tiyatro festivalleri, millet bahçesi gibi kültürel yatırımlar. Burcu Başkan kısa sürede, kısıtlı bütçeye rağmen birkaç döneme sığacak hizmet yaptı. Helal olsun” dedi.

"ERDOĞAN’A MEYDANLARDAN İSTİFA ÇAĞRISI"

Mitingdeki kalabalığın “Erdoğan istifa” sloganlarına dikkat çeken Özel, “AK Parti'nin kalesi olarak görülen Afyonkarahisar’da bugün meydan inliyor,” dedi. Hükûmetin meşruiyet krizine girdiğini iddia eden Özel, "Meşruiyet bu meydanda aranacağına, Trump’ta arandı" sözleriyle iktidarı eleştirdi.

“AFYON’U KÜÇÜLTTÜLER, SIRTINI DÖNENE AFYON DA SIRTINI DÖNECEK”

Afyon’un yıllar içinde ekonomik olarak geriye gittiğini savunan Özel, SEKA ve Şeker Fabrikası’nın kapatılmasını hatırlatarak şunları söyledi:

“Afyon’un nüfusu 22 yılda azaldı. Türkiye büyürken Afyon küçüldü. Bu şehri yoksullaştırdılar. Sandık geldiğinde Afyon sırtını dönecek"

GENÇLİK KOLLARINDAN “PİKAÇULU” YÜRÜYÜŞ

Miting öncesi CHP Gençlik Kolları dikkat çekici bir etkinliğe imza attı. Pikaçulu yürüyüş, sosyal medyada ilgi çekerken mitinge gelen vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.